“Storie di alternanza”: premiati i migliori video sull’alternanza scuola-lavoro. Sono quelli dei licei “Enrico Fermi” di Arona e “San Lorenzo” di Novara.

“Storie di alternanza”: i premiati

Dare visibilità ai progetti di alternanza scuola-lavoro e alla capacità di saperli raccontare attraverso un video: questo l’obiettivo del Premio “Storie di alternanza”, iniziativa promossa dal sistema camerale e a cui aderisce anche la Camera di Commercio di Novara. A vincere la fase provinciale della sessione II semestre 2019 sono stati il Liceo “Enrico Fermi” di Arona, che si è aggiudicato il primo posto con il progetto “Un tuffo nella cultura: la nostra storia di alternanza”, seguito dal Liceo “San Lorenzo” di Novara, secondo classificato con il progetto “Dall’ASL ai PCTO”.

La premiazione si è svolta venerdì mattina, 8 novembre, presso la Sala Merci di Novara, nell’ambito del Salone dell’orientamento “Wooooow! Io e il mio futuro”.

Coinvolti a livello nazionale quasi 3.000 studenti

Ad aprire l’evento è stato il segretario generale della Camera di Commercio Cristina D’Ercole: «Il Premio, lanciato dal sistema delle Camere di Commercio e giunto quest’anno alla terza edizione, ha raccolto un significativo interesse: 203 sono stati infatti gli istituti che, a livello nazionale, hanno partecipato alla sessione del secondo semestre 2019, con il coinvolgimento complessivo di 2.934 studenti».

L’incontro è quindi entrato nel vivo con la proiezione dei video vincitori e la consegna degli attestati: ciascun progetto si è aggiudicato un premio in denaro, pari a 750 euro per il primo classificato e a 500 euro per il secondo.

Orientamento, anche i laboratori di robotica

D’Ercole ha quindi illustrato le ulteriori attività promosse dalla Camera di Commercio sul fronte dell’orientamento, che includono laboratori di robotica realizzati in collaborazione con Comau Academy, oltre ad un percorso di formazione rivolto ai docenti di scuola media inferiore e superiore sul tema della cultura imprenditoriale. Entrambe le inziative sono promosse nell’ambito del progetto “Transform – TransFormAzione e imprenditorialità aperta”, di cui l’Ente camerale è partner, finanziato a valere sul Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia Svizzera 2014-2020.

La nuova edizione del concorso dal 3 febbraio 2020

La premiazione si è conclusa con il lancio della nuova sessione del concorso, a cui potranno candidarsi scuole e studenti (anche già vincitori purché con progetti differenti) dal 3 febbraio al 20 aprile 2020, inviando i propri video-racconti della durata massima di cinque minuti su esperienze di alternanza compiute a partire dall’anno scolastico 2018/2019.

I video dei progetti vincitori sono visionabili nella sezione Orientamento lavoro e professioni del sito www.no.camcom.gov.it.