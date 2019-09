Primo premio per gli alunni scrittori di Varallo Pombia

Primo premio per i ragazzi della media Don Giuseppe Rossi al concorso Il Mileto di Guido Gozzano.

Primo premio per i giovani studenti della Don Giuseppe Rossi

E’ di questi giorni la notizia del raggiungimento da parte dei ragazzi della scuola di un importante traguardo. Per il terzo anno consecutivo infatti, gli studenti delle classi 2ª A e 2ª D della scuola secondaria di primo grado Giuseppe Rossi hanno vinto il primo premio nel concorso letterario “Il Meleto di Guido Gozzano”. Nel corso dell’anno hanno infatti realizzato un libretto di poesie intitolato “L’Eden che entusiasma anche me” e i video “L’amica di nonna Speranza” e “Un Natale a Ceylon”.

Un riconoscimento speciale anche per la prof Storoni

A giudicare i lavori della scuola di Varallo Pombia una giuria composta da alcuni professori dell’università di Torino, un giornalista del quotidiano La Stampa e dalla presidente della giuria, la professoressa Mariarosa Masoero, presidente del centro studi Gozzano-Pavese di Torino. Nel corso della premiazione ufficiale, in programma per sabato 14 settembre alle 16 nella casa-museo del poeta Guido Gozzano ad Aglié (To), un riconoscimento speciale sarà consegnato anche alla professoressa referente del progetto, Patrizia Storoni.