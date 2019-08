Premio “Lino Venini”: prorogata la scadenza a settembre per le borse di studio destunare a laureati in discipline economiche.

Premio “Lino Venini”, due borse di studio da 25.000 euro

La Fondazione Banca Popolare di Novara per il territorio ha stabilito di prorogare la scadenza della 7ª edizione del Premio “Lino Venini”, fissata al 15 luglio scorso, portandola al 16 settembre. Il provvedimento viene incontro alle richieste di comprendere interamente nei tempi per la presentazione delle candidature le sessioni di laurea estive.

Venini guidò per 23 anni la Banca popolare di Novara

Il Premio “Venini” è stato istituito per espressa volontà dalla famiglia del Cavaliere del Lavoro rag. Lino Venini in ricordo del congiunto, illustre banchiere che per 23 anni guidò la Banca Popolare di Novara Scrl. Il premio è costituito da due borse di studio da 25.000 euro cadauna – destinate a laureati in materie economiche – finalizzate a consentire ai giovani selezionati di perfezionare all’estero i loro studi nel campo dell’economia e della finanza, con particolare riferimento agli intermediari bancari ed assicurativi.

Dove trovare il bando

Il nuovo testo del bando è disponibile sul sito della Fondazione Banca Popolare di Novara (www.fondazionebpn.it) o del Banco BPM (www.bancobpmspa.com) e può esserne presa visione presso le facoltà e i dipartimenti di scienze economiche delle università del Piemonte e della Liguria e del resto del territorio nazionale.

l.c.