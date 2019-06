Ex Mercatone Uno: dall’Inps una speranza

Ex Mercatone Uno: sbloccato l’anticipo del Tfr ai lavoratori.

Ex Mercatone Uno: uno spiraglio di speranza

Arriva dall’Inps uno spiraglio di luce per i lavoratori di ex Mercatone Uno che attendono la nomina dei nuovi Commissari prevista per domani.

L’istituto pensionistico nazionale ha infatti emanato la circolare operativa finalizzata a rispondere dalle sedi territoriali alle istanze presentate da tutti i lavoratori sull’anticipo del Tfr. Ne dà notizia Mattia Rago, della Fisascat Cisl Piemonte Orientale.

“Tutto ciò – scrive Rago in un comunicato – rappresenta una boccata di ossigeno per i lavoratori, c’è molta strada da fare, ci auspichiamo che entro lunedì, si arrivi alla nomina dei nuovi commissari e che questa settimana si concordi una data per l’incontro finalizzato alla retrocessione dei dipendenti all’amministrazione straordinaria, percorso che consentirebbe l’attivazione dell’ammortizzatore sociale. Ci auguriamo che i prossimi commissari siano attenti, scrupolosi, trasparenti e che affrontino il proprio compito in modo responsabile”.

l.c.