Alunni dormellettesi premiati nel nome di Raffaella, Renata e Giorgio

Alunni dormellettesi protagonisti della cerimonia di premiazione delle borse di studio nel segno del ricordo per tre persone illustri e indimenticate del paese.

Alunni dormellettesi ricevono le borse di studio

Fine della scuola in vista e dunque tempo di borse di studio alla scuola media del Comprensivo Montale. Un appuntamento ormai consolidato quello della premiazione degli alunni, quest’anno ben 15, che durante il corso dell’anno scolastico si sono distinti per il profitto nello studio, le doti artistiche e la sensibilità verso gli altri.

Tutti i nomi dei premiati

Sono stati premiati così, dal Comune, per la serietà, la motivazione nello studio e l’attitudine alle attività didattiche dimostrate nel triennio Riccardo Vandoni, Francesca Angelini Vizzardi e Matilde Moretto. Ha ricevuto invece la borsa di studio in memoria di Raffaella Gabanella, giunta quest’anno alla sua ventinovesima edizione, Gaia Bianchi per lo spiccato senso di solidarietà, disponibilità alla collaborazione e sensibilità verso gli altri che l’hanno portata ad accogliere e accompagnare i compagni in difficoltà senza clamore e con tanta spontaneità. Renata Manuzzato Vedovato è stata invece ricordata con l’assegnazione delle borse di studio offerte dalla sua famiglia ai ragazzi che nel loro percorso scolastico hanno dimostrato una buona conoscenza della lingua italiana: per le classi prime Lorenzo Comoli e Francesca Belotti, per le seconde Cristiana Fornara, Jasmin Patrone e Marta Piccardi e per le terze Alessandro Russo, Francesca Angelini Vizzardi e Sara Griggio. La borsa di studio dedicata alle doti musicali, sempre offerta dalla famiglia Vedovato, è invece andata a Giulia Ghizzardi. Gloria Oleggini infine si è aggiudicata la borsa di studio dedicata a Giorgio Sinigaglia, per le sue spiccate doti artistiche. Sono state anche assegnate le menzioni speciali e gli attestati ai ragazzi giunti alla fase finale del premio Vedovato: Thomas Bonanno, Leo Dessart, Larissa Pellegrino, Andrea Bettini, Akram Sahsah, Arianna Pontiroli, Vittoria Pastore, Simone Ziliotto, Thi Hoa Pezzuto, Martina Strini, Riccardo Vadoni, Gaia Dalla Rosa, Kassandra Falcone e Matilde Moretto.

Un premio anche per le attività con il Fai

La mattinata, infine, è stata anche occasione per la consegna degli attestati di “Apprendisti ciceroni” ai ragazzi coinvolti nelle giornate di primavera del Fai svoltesi il 23 marzo al Castello Visconteo di Castelletto distinguendosi per serietà, impegno ed entusiasmo: Francesca Angelini Vizzardi, Gioele Asprea, Mattia Belotti, Giovanni Botteselle, Francesca Giacometti, Christian Labirinto, Lorenzo Lombardi, Matilde Moretto, Sofia Palma, Stefano Pizzuto, Arianna Pontiroli, Giorgio Simonotti e Riccardo Vandoni.