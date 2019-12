Alessandro Carli è il nuovo sindaco del Ccr di Castelletto

Alessandro Carli è stato eletto dai rappresentanti di classe della Belfanti come nuovo “baby sindaco” del Ccr.

Un appuntamento importante per gli studenti

E’ stato un momento decisamente importante quello di martedì 3 dicembre in municipio, sia per i ragazzi delle scuole che per gli amministratori. La sala consiliare ha ospitato infatti le votazioni ufficiali per l’elezione del nuovo sindaco del Ccr, del vicesindaco e del segretario del Consiglio comunale dei ragazzi. I ragazzi sono arrivati in municipio accompagnati dalla dirigente Laura Agazzone, dalla vicepreside Simona Prone e dalla professoressa Adele Artese. Al termine delle votazioni è stata proclamata la vittoria del nuovo sindaco dell’assemblea rappresentativa di tutti i ragazzi della scuola media Belfanti.

Alessandro Carli è il sindaco del Ccr

Alla cerimonia hanno partecipato quasi tutti i consiglieri eletti nel Ccr, che sono Matteo De Liguoro, Matilde Cuda, Fatimir Xherimeja, Anna Cauzzi, Emma Cappelletti, Anna Delle Monache, Alessandro Stefanelli, Gaia Cattaneo, Alessia Prenci, Matteo Villa, Jusra Buraniqi, Marrouche Riad, Marta Besozzi, Samuele Del Prete, Nicolas Thome, Lidia Iafrate, Alessandro Carli, Giulia Falconi, Chiara Scirè, Ernis Muhaj, Tommaso Turano, Michela Maulini, Federico Graziano Magnoler, Aurora Cerutti, Sara Massa, Andrea Cavallazzi. Di fronte al sindaco Massimo Stilo, al suo vice Vito Diluca e all’assessore alla cultura Alessandra Zarini è stata quindi proclamata l’elezione a «baby sindaco» di Alessandro Carli.

Ecco le altre cariche

Il vicesindaco sarà Nicholas Thome (che era il sindaco uscente), mentre come segretarie sono state scelte Emma Cappelletti e Gaia Cattaneo. “E’ stata anche l’occasione – dice l’assessore Zarini – per parlare del consiglio comunale dei “grandi”. I ragazzi sono molto entusiasti di questa iniziativa. Ci vedremo prima di Natale anche con la professoressa Annalisa Deiana il prossimo 18 dicembre per stendere insieme i punti del nostro programma per il prossimo anno”.