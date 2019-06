“Italian Experience” per 30 buyers internazionali

Sessantuno espositori dal Piemonte Orientale e da otto regioni italiane e trenta buyer internazionali provenienti dal Europa, Canada e Hong Kong: il meglio dell’enogastronomia italiana si è dato appuntamento mercoledì a Novara, nella elegante cornice del castello visconteo-sforzesco, per “Italian Experience”, evento dedicato all’agroalimentare di qualità promosso da Confartigianato Imprese Piemonte Orientale in collaborazione con ICE Agenzia.

“Italian Experience”: 61 espositori e 30 buyers internazionali

L’inaugurazione, dopo il saluto del presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale Michele Giovanardi – che ha ricordato la collaborazione fra Confartigianato e ICE Agenzia – ha visto il saluto del sindaco di Novara, Alessandro Canelli che ha evidenziato le peculiarità del territorio e della città di Novara, a metà fra Torino e Milano e “centro importante per la logistica”, con produzioni di alto profilo nei settori “moda e agroalimentare” e quello del neoassessore regionale Matteo Marnati, che ha ricordato “l’importanza di portare nel mondo le eccellenze agroalimentari del Piemonte”. Presente anche l’assessore comunale alle attività produttive, Laura Bianchi.

L’export italiano passa anche dalle piccole imprese

Giorgio Merletti, presidente nazionale di Confartigianato Imprese, ha sottolineato l’importanza dell’export artigiano e l’attività della Confederazione verso l’estero e augurato buon lavoro ai buyer stranieri e alle imprese presenti.

Il presidente di Confartigianato Terni, Mauro Franceschini, ha rimarcato il ruolo delle piccole imprese nel tenere alto l’export italiano e l’importanza delle iniziative di incoming con ICE Agenzia:.

Giuseppe Mazzarella, consigliere di ICE Agenzia e delegato nazionale di Confartigianato per l’internazionalizzazione ha sottolineato l’attività di ICE nel “far crescere il livello di internazionalizzazione delle nostre imprese, attraverso proficue collaborazioni con le associazioni di categoria”.

“Novara punto di riferimento per l’enogastronomia”

“Dopo il successo dello scorso anno, con “Italian Experience” Novara si conferma riferimento per l’enogastronomia, vero biglietto da visita per imprese e territori – spiega Amleto Impaloni, direttore di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale – Come Confartigianato proseguiamo in questa progettualità d’intesa con ICE Agenzia, consolidando un lavoro comune capace di generare valore per le imprese e i territori”.

I salumi e formaggi più gustosi, birra e distillati di qualità, il riso della tradizione e molto altro hanno trovato spazio e sicuro gradimento fra gli operatori internazionali selezionati da ICE Agenzia.

“Un momento importante che consolida la collaborazione con Confartigianato e valorizza l’intera comunità novarese” aggiunge il direttore Impaloni.

L’iniziativa ha avuto la promozione/patrocinio di: Comune di Novara, Camera di commercio di Novara, Camera di commercio di Biella Vercelli, Camera di commercio del Vco, Fondazione Castello Novara, Atl Novara, Distretto turistico dei laghi, Federazione Italiana Cuochi – Associazione Cuochi Alto e basso Novarese e Vco, Banco Bpm, Vodafone, Crima srl, Area Grafica snc, Verde Idea.

Un programma intenso

Il programma della delegazione dei buyers è stato infatti ricco di opportunità: la delegazione è arrivata a Novara il 17 giugno. Per il 18 giugno era prevista una masterclass e cooking show in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi all’ Osteria del Vergante di Invorio. Nel pomeriggio visita a Orta (isola di San Giulio e Sacro Monte). Il 20 giugno, i buyer sono stati impegnati in visite ad aziende del territorio.

l.c.