Workshop di comunicazione visiva col teatro sull’acqua

Workshop di comunicazione dal 27 al 31 luglio ad Arona

Workshop di comunicazione audiovisiva

Continua l’impegno del Festival nella formazione di professionisti dell’Impresa culturale. Dal 27 al 31 luglio, ad Arona, Workshop di comunicazione audiovisiva, gratuito, organizzato dal festival Il Teatro sull’Acqua, per adulti e ragazzi a partire dai 16 anni. Il workshop, della durata di cinque giorni presso l’Aula Magna del Comune di Arona, in via San Carlo 2, prevede un percorso pratico di alfabetizzazione cinematografica ed è finalizzato a fornire gli strumenti per raccontare piccole e grandi storie del festival “Il Teatro sull’Acqua” con il linguaggio di immagini e suoni, e a formare professionalità locali con cui collaborare nel tempo. Un corso di 28 ore in cui verranno illustrate le basi teoriche del linguaggio cinematografico, l’editing analogico/digitale (lineare e non lineare), il percorso del segnale video e audio e la digitalizzazione di immagini e suono. Il partecipante imparerà quali sono le componenti principali del linguaggio audiovisivo, a smontarle e montarle nel modo corretto per realizzare un prodotto audiovisivo destinato principalmente ai canali di comunicazione social.

QUANDO

Dal 27 al 31 luglio 2019: sabato 27 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; domenica 28 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 32 dalle 18 alle 22

DOCENTE

Carmelo Settembrino: Tesi di laurea sul Musical Cinematografico, Master in Pubblicità e Comunicazione d’Impresa, corso di montaggio in Cinecittà presso Officina59/Proxima, corso di Esperto di Comunicazione Sociale, iscrizione all’Ordine Nazionale dei Giornalisti. Lavora come copywriter, montatore, assistente alla regia, regia, produttore esecutivo per tv e diverse case di produzione a Roma e poi in Basilicata. A Trieste è socio fondatore e produttore creativo di Formedia Comunicazione srls. Vincitore del contest per PROMOTURISMO FVG con lo spot “A Trieste, Viva!”, realizza spot, cortometraggi, documentari, backstages, videoclip e promo teatrali. È docente di Alfabetizzazione Cinematografica, Montaggio e Post-produzione Video, Comunicazione Pubblicitaria e Format Televisivi per l’associazione universitaria RadioInCorso. In coproduzione con Formedia realizza una serie televisiva animata per bambini, Volere Volare in FVG ed il cortometraggio fantasy di animazione Tergestea – Trieste Sogna.

Criteri di selezione delle domande

Le domande di iscrizione saranno valutate in funzione dei seguenti criteri:

– lettera di motivazione

– prossimità territoriale

– disponibilità a partecipare come volontario culturale (ambito comunicazione) alla prossima edizione del festival Il Teatro sull’Acqua, a partire dal 26 agosto all’8 settembre 2019).

Costituirà titolo preferenziale avere partecipato alle precedenti edizioni del festival come volontario culturale.

Per l’iscrizione clicca qui oppure sul sito www.teatrosullacqua.it