Weekend sulla neve, cosa da amici

Weekend sulla neve. Secondo l’indagine Gente da Neve 2019 a cura di Expedia.it, condotta su un campione di mille intervistati in tutta Italia, il sogno di tutti i ragazzi è quello di concedersi cinque o sei giornate sulla neve nelle migliori località sciistiche delle Alpi o degli Appennini (31%).

Weekend sulla neve, la parola all’esperto

Michele Maschio di Expedia.it ha dichiarato: “Le vacanze sulla neve sono un must per l’inverno degli italiani. In molti dicono di essere disposti a viaggiare dalle 3 alle 5 ore, ma sono tanti quelli che si concedono molti viaggi in giornata toccata e fuga per sciare in località non troppo lontane da casa. Un consiglio è sicuramente quello di provare ad allungare alcune di queste fughe, prenotando un hotel e passando magari un venerdì o un sabato notte in montagna. In questo modo, oltre a poter sciare di più e dalla prima mattina, si potrà anche dedicarsi a tutto ciò che le località montane offrono al di là delle piste innevate!”

Come vestono gli uomini?

Gli uomini che trascorrono un week-end sulla neve preferiscono un abbigliamento pratico (72%) per poter affrontare tutte le condizioni meteorologiche senza timore di prendere freddo o di rovinare i capi utilizzati. La moda è seguita solo dal 16% del campione e il fatto di apparire sexy interessa solo al 2% degli intervistati.

Pochi ma buoni

In quanti in vacanza? Se è un discorso tra uomini, meglio pochi ma buoni. Gruppi da due a cinque persone sembrerebbero rappresentare la composizione ideale. I maschi solitamente trascorrono un weekend sulla neve in due nel 12% dei casi, in tre nel 24% delle risposte, stessa percentuale per i gruppi di quattro. Il 23% degli sciatori infine, va in montagna in cinque.

Tutti al ristorante!

E dopo la sciata? Tutti al ristorante. Dopo una giornata sulla neve, gli uomini amano concedersi una gustosa cena a base di piatti tipici nel 42% dei casi. In alternativa, il 37% degli intervistati afferma di apprezzare molto la spa dell’hotel. Infine, oltre il 35% dei vacanzieri afferma di darsi allo shopping, mentre il 39% alle visite culturali.

Birra, vin brulè e cioccolata calda

Parcheggiati sci e tavole in hotel, prima di cena la serata inizia con una birra nel 17% dei casi, o con il gustoso vin brulè (15%). Ma anche tra i ragazzi, nonostante l’alcol comunque non sia disprezzato, ad andare per la maggiore è la cioccolata calda, ordinata dal 26% del campione.

Piace la barista, mentre sulle piste….

La barista fa sempre colpo sui maschi in vacanza. Infatti, piace all’11% degli intervistati che evidentemente non esitano a far visita al bar dell’hotel dopo lo sci. Ma ad attrarre veramente il sesso forte (nel 20% dei casi) sono le sciatrici e le snowboarder provette, quelle che incantano disegnando sinuose serpentine sui bianchi pendii. Attenzione, perché il 18% dei ragazzi intervistati ha affermato di aver fatto l’amore sulle piste almeno una volta nella vita. Che abbiano un po’ esagerato con la fantasia?