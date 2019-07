Ultimi giorni per iscriversi alla cena sotto le stelle di Castelletto

Ultimi giorni disponibili per iscriversi alla cena sotto le stelle di sabato 13 luglio.

Ultimi giorni per le iscrizioni

Restano ancora pochi giorni a disposizione per iscriversi alla cena sotto le stelle organizzata come sempre dalla Pro loco di Castelletto. Eccezionalmente per una notte, sabato 13 luglio, il parco comunale Sibilia si trasformerà in un grande ristorante all’aperto, con i volontari dell’associazione turistica cittadina che vestiranno i panni dei cuochi e dei camerieri d’eccezione. Le iscrizioni dovranno essere registrate entro il 10 luglio contattando la Pro loco o chiedendo nelle seguenti attività: ferramenta Pinco Pallino di via Caduti della Libertà, edicola Soffientini e bar “Il Centrale” di piazza Matteotti.

Il menù è molto ricco

Il menù della serata è particolarmente ricco e prevede come antipasti fantasia di melone al parma, scapece di melanzane, spiedino tricolore, dindo tonné, pomodori confit, tortino rustico, salame al coltello. Come primi ci saranno risotto con stracciatella e caviale di basilico, lasagnette del contadino su vellutata di pomodoro. Per secondo sarà servito vitello alla Stroganoff, chips di patate, come dolce “Le dolcezze di Ale”. Per tutti saranno disponibili vino, acqua e caffè. Il menù per gli adulti sarà offerto a un costo di 25 euro, ma è previsto anche un menù per bambini (20 euro), che prevede risotto alla parmigiana, cotoletta alla milanese e chips di patate. In caso di maltempo l’evento sarà annullata.