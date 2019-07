Turismo sul lago: Bonisoli mette sul piatto 100mila euro

Turismo sul lago: per il suo piano di rilancio il Ministro Bonisoli promette un investimento di 100mila euro.

Turismo sul lago: il Ministro incontra gli enti locali

Si è tenuto in Prefettura a Verbania lo scorso lunedì 15 luglio l’incontro fortemente voluto dal ministro ai Beni culturali e al turismo Alberto Bonisoli con gli enti locali della zona del lago Maggiore e le associazioni culturali dell’area.

La seconda tappa di un percorso articolato

“E’ stata la seconda tappa – dice il ministro Cinque stelle residente a Castelletto – di un percorso che ho intrapreso per individuare proposte di rilancio culturale ed economico dell’area del Verbano. Il Mibac è pronto a stanziare 100mila euro per finanziare progetti speciali e attività culturali capaci di attrarre visitatori”.

Si cercano progetti concreti

Il Ministro ha specificato poi quali saranno i requisiti richiesti a chi si vorrà proporre per presentare un progetto. “Oggi – ha detto Bonisoli – ho illustrato le caratteristiche che dovranno avere questi progetti. Innanzitutto, dovranno essere progetti concernenti lo spettacolo dal vivo, dovranno tenersi in un Comune che si affaccia sul lago, e dovrà essere il Comune stesso a fare la richiesta per accedere a questi fondi. La ricaduta economica sul territorio e la replicabilità nel tempo e il co-finanziamento sono altri criteri che saranno utilizzati per la valutazione dei progetti, che dovranno essere consegnati entro il 2 agosto. Saranno, infine, preferiti i progetti che favoriranno la destagionalizzazione del lago e che coinvolgeranno e avranno come interlocutori i giovani. Il prossimo appuntamento sarà a settembre, in seguito all’assegnazione dei fondi per un confronto sulle scelte e per iniziare a discutere del finanziamento per il 2020”.