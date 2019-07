Tris di concerti ad Arona: “Una tre giorni unica”

Tris di concerti in Punta Vevera: ora l’Arona Music Festival si sposta in Rocca e in piazza San Graziano

“Un concerto fantastico, emozionante che chiude una tre giorni unica! La pioggia ci ha graziato per due ore di concerto perché come sempre la fortuna aiuta gli audaci! Un grazie enorme a Zenhart e tutti quelli che hanno lavorato perché tutto funzionasse a meraviglia!”. Così il sindaco di Arona Alberto Gusmeroli ieri sera, domenica 14 luglio, ha commentato la serata appena conclusasi e che aveva visto protagonista il celebre cantautore napoletano Edoardo Bennato nell’area del pratone di Punta Vevera.

Le due date precedenti

Riscontri positivi erano arrivati anche per le due serate precedenti: venerdì sera ad aprire l’Arona Music festival era stata la star internazionale George Benson che ha saputo coinvolgere il pubblico con una fusion tra jazz e soul accompagnato da una band di alto livello. Magia che si è ripetuta sabato sera grazie al maestro Renzo Arbore insieme alla sua Orchestra italiana: tre ore ininterrotte di musica apprezzate dal pubblico che si è lasciato coinvolgere ballando e cantando fino alla fine.

Le prossime date

Ecco i prossimi appuntamenti della rassegna aronese: venerdì 22 alle 21.30 in piazza San Graziano “Around the Beatles“; sabato 23, 21.30, sempre in piazza San Graziano Gigi Cifarelli Quartet; mercoledì 24 in piazza San Graziano Erskine – Gomez – Moroni e il 25 Iguazù Trio & Paola Folli. Tutti questi eventi saranno gratuiti. Ingresso a pagamento invece (come già per Benson, Arbore e Bennato) per gli ultimi due concerti: venerdì 26 luglio alle 21.30 nel parco della Rocca Borromea “Trio Bobo” Faso – Menconi – Meyer e sabato 27 nella medesima location un altro trio di musicisti di grande fama come Fresu – Di Bonaventura – Morelenbaum.