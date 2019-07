Teatro collettivo: con Bract la città va in scena

Teatro collettivo fino a sabato 27 luglio, quando al Wood di via Roma verrà proposto lo spettacolo finale.

Teatro collettivo: un’esperienza unica nel suo genere

Si apre oggi, lunedì 22 luglio, la settimana B.R.A.C.T. di Donatella Lessio, che metterà in scena la cittadinanza di Arona nella sua duplice veste di fluidità sociale e solidità territoriale. L’obiettivo è quello di coinvolgere gli aronesi nella creazione di un racconto teatrale collettivo, attraverso una metodologia ibrida che unisce elementi di psicodramma, sociodramma, teatro d’improvvisazione, teatro di narrazione e teatrodanza.

“La città in scena. Creazione teatrale collettiva” è un progetto che da qui fino a sabato 27 luglio coinvolgerà i suoi partecipanti in due fasi di lavoro distinte ma parallele: una di ricerca e una di laboratorio teatrale. Alla raccolta di testimonianze, fotografie e video che documentino il flusso sociale di Arona si affiancherà una fase di rielaborazione del materiale collezionato e di laboratorio teatrale. Chi parteciperà al progetto sarà libero di scegliere se contribuire alla prima parte, alla seconda oppure a entrambe le parti.

Giorni, luoghi e orari

Per quanto riguarda la fase di ricerca, gli orari e le date sono flessibili e verranno definiti in corso d’opera; il laboratorio teatrale, invece, si terrà al WOOD di Arona tutti i giorni fino a sabato 27 luglio, dalle ore 14.30 alle ore 16.30. Durante l’ultimo incontro si terranno le prove generali per lo spettacolo finale, che verrà presentato in serata al circolo di Via Roma 80. L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 14:30 nel Sottobosco di WOOD con l’artista, che presenterà il progetto. Per maggiori informazioni e iscrizioni è necessario mandare una mail a comunicazione@bract.it

Donatella Lessio

Donatella Lessio si laurea al DAMS con una specializzazione nello studio del doppiaggio, formandosi parallelamente presso ODS. Frequenta le arti della scena dall’età di 11 anni studiando danza presso varie scuole, cantando in diverse formazioni corali e seguendo corsi e seminari di teatro fisico e di parola con Compagnia Anna Bolens, Paola Tortora, Compagnia Tardito Rendina, Maigret e Magritte, Ambra Bergamasco e altri. Fin da bambina pratica gli sport più svariati, che affiancherà poi a seminari di danza ed espressione corporea, sviluppando una profonda consapevolezza del legame tra sport e teatro, esecuzione e interpretazione. Dal 1999, con varie formazioni teatrali, mette in scena testi originali che spaziano dalla commedia al teatro sperimentale. La sua ultima pubblicazione è “Mémoire”, suite di testi poetici dedicati al tema della memoria. Psicodrammatista moreniano in formazione da gennaio 2018 presso la scuola di psicodramma diretta da Giovanni Boria, Donatella applica il metodo psicodrammatico alla conduzione dei gruppi, integrandolo con le sue conoscenze teatrali.