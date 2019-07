Spettacolo teatrale in scena all’Arena di Borgo Ticino

Spettacolo teatrale in programma per giovedì 25 luglio nello spazio dell’Arena – parco del volontariato.

Spettacolo teatrale in scena giovedì

Il Comune di Borgo Ticino ha aderito alla 13ª edizione di “Terra e laghi – Festival internazionale di teatro nell’Insubria e nella Macroregione Alpina”. All’Arena – parco del volontariato, in via Papa Giovanni XXIII, la compagnia teatrale La pulce presenterà, giovedì 25 luglio, alle 21, l’opera «Cinque», quotidiane acrobazie familiari.

Ecco i protagonisti della rappresentazione

Lo spettacolo che andrà in scena giovedì è di e con Enzo Valeri Peruta, regia di Silvia Briozzo e musiche dal vivo Pierangelo Frugnoli. In caso di pioggia la manifestazione si terrà alla sala Don Franco Boniperti, in via Vittorio Emanuele II. L’ingresso è gratuito.