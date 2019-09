Simpatiche zampette: sul Giornale di Arona l’ultimo tagliando

Simpatiche zampette alle battute finali: venerdì 27 è uscito l’ultimo tagliando da 5 punti, sabato 5 si terrà la premiazione.

Simpatiche zampette: per i lettori del Giornale di Arona siamo alle battute finali

Il nostro gioco dedicato agli animali, Simpatiche zampette, è giunto alle battute finali. Sul Giornale di Arona dello scorso 27 settembre è stato infatti pubblicato l’ultimo tagliando dell’iniziativa, che vale ben 5 punti. Un’opportunità per ribaltare le sorti della classifica prima della festa finale di sabato 5 ottobre, nel corso della quale proclameremo i vincitori e consegneremo loro gli ambiti premi.

C’è tempo fino a giovedì per consegnare i coupon nei punti di raccolta

I nostri lettori potranno votare la loro “Zampetta” preferita ancora fino a giovedì 3 ottobre. Per tutta la giornata saranno ancora a disposizione le urne di raccolta conservate nella nostra redazione di via Gramsci, 5 ad Arona, all’edicola del lungolago ad Arona, all’edicola di via Milano ad Arona, all’edicola bar Belgio di via Caduti della Libertà a Castelletto Ticino e all’edicola di piazza Martiri a Borgomanero. Venerdì 4 ottobre ritireremo tutte le urne e procederemo alle operazioni di conteggio dei voti per decretare i vincitori della manifestazione.

La premiazione si terrà alla ludoteca Pesce palla

Ecco i regali che offriremo ai vincitori dell’iniziativa: al primo un soggiorno di 3 notti in uno dei due hotel 5 Stelle della catena Allegroitalia a scelta tra il Pisa Tower Plaza o l’Elba golf. Al secondo un soggiorno di 2 giorni all’Allegroitalia Espresso di Bologna o all’Allegroitalia Espresso Darsena di Milano; al terzo soggiorno nel Relais Il Casale a Finale Ligure cena, pernotto, colazione e Spa. Stiamo organizzando, per sabato 5 ottobre, alle 10.30 del mattino alla ludoteca con bar «Pesce palla» in via Sempione 114 a Castelletto Ticino, una grande festa per celebrare assieme a voi quelli che saranno i vincitori del gioco. Tenetevi tutti liberi per festeggiare assieme l’amicizia per i nostri animali