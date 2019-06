“Si parla, si canta”: i talenti lirici a Novara

I cantanti di “Si parla, si canta” si esibiranno venerdì a Novara nell’ambito del rinomato e storico programma internazionale.

“Si parla, si canta”, tredicesima edizione

Sono trentasette i giovani del rinomato e storico programma internazionale giunto alla sua tredicesima edizione e diretto dal maestro Benton Hess che, dopo le passate edizioni nelle Marche, ha preso casa da giugno a luglio sul Lago Maggiore, ad Arona, sede dello svolgimento dei corsi che incoraggiano all’approfondimento della lingua e della cultura italiana. Allievi selezionati da tutto il mondo, un corpo docenti internazionale: cantanti lirici, vocal coach, direttori d’orchestra, pianisti che accompagnano gli studenti che seguono lezioni di canto e danno vita ad esibizioni musicali. Un percorso formativo che può essere seguito dal vivo grazie alle numerose masterclass aperte al pubblico e ai concerti accompagnati da maestri e orchestrali di fama mondiale. Come quello andato in scena martedì al teatro Il Maggiore di Verbania con l’orchestra Sinfonica Carlo Coccia diretta dai maestri Hugh Murphy e Brett Hodgdon, e quello di venerdì in programma a Novara. Nel corso dell’evento, ad ingresso gratuito, l’esecuzione di alcune famose arie, brani tratti da celebri opere tra cui La Traviata, Le nozze di Figaro, La Cenerentola, Falstaff, Così fan tutte, La figlia di Iorio. A guidare e accompagnare al pianoforte i talentuosi ragazzi ci saranno i maestri Brett Hodgdon, Ksenia Lelëtkina, Donna Hallen Loewy, Florence Mak, Hugh Robert Murphy, Brian Osborne, Jeremy Vigil.

m.n.b.