Scritta hollywoodiana per la frazione di Borgo Ticino

Scritta hollywoodiana preparata dagli abitanti di Campagnola per la frazione della loro comunità.

Scritta hollywoodiana a Campagnola

In quasi stile “hollywoodiano”, l’eccezionale scritta “Campagnola” dà il benvenuto all’ingresso della frazione borgoticinese. “L’opera è stata realizzata da noi volontari attraverso i fondi delle feste di Sant’Anna – racconta il Comitato Campagnola – ci teniamo a ringraziare l’impresa “Costruendo group” di Adriano Endrizzi per aver donato e posato il prato e la carrozzeria “Baldo” di Comignago per aver verniciato gratuitamente le lettere della scritta”.

Nell’ultimo weekend una festa e una raccolta benefica

Nel frattempo nel corso dell’ultimo fine settimana la frazione ha ospitato la tradizionale festa dedicata a Sant’Anna. Dopo la messa e in piazza Sant’Anna è stata allestita la fiera del dolce, il cui ricavato sarà devoluto per la facciata della chiesa.