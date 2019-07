San Carlone da record verso le 50mila presenze

San Carlone da record nonostante le alte temperature che non favoriscono le visite

San Carlone: bilancio di metà stagione

«La stagione turistica alla Statua di San Carlo sta andando alla grande, in linea con lo scorso anno e se continua così termineremo con 50.000 presenze – informa Antonio Cabboi, responsabile del complesso che comprende oltre al colosso, il parco e anche la vicina chiesa – il nemico peggiore per noi non è tanto la pioggia quanto il caldo eccessivo che difatti quest’anno nelle due settimane a cavallo tra giugno e luglio ha rallentato un po’ l’afflusso di visitatori». Un San Carlone da record quindi. Tra le iniziative di maggior successo dell’attuale stagione, che iniziata il 20 marzo si concluderà il 15 ottobre, c’è stata la Via Crucis con la fiaccolata a cui ha presenziato anche il parroco don Claudio Leonardi.

Per altre iniziative bisognerà aspettare il prossimo anno per decisioni della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, impegnata in importanti lavori che riguardano proprio la sede della biblioteca.

In arrivo la pulizia del colosso e una serie di statue

«In programma per l’inizio della prossima stagione c’è la pulizia esterna della statua in rame di san Carlo che sarà affidata ad una ditta estera di idropulitrici che sponsorizzerà l’iniziativa – prosegue Cabboi – inoltre il parco che circonda il colosso verrà arricchito di statue in parte in bronzo e in parte in marmo del maestro Marco Mantovani, che andranno ad aggiungersi a quella del Cristo già presente in prossimità dell’ingresso ».

Terminiamo aggiungendo che resta sempre attiva per i visitatori la convenzione con il trenino, con la Rocca di Angera e con Villa Pallavicino, in base alla quale acquistando il relativo biglietto si ha diritto ad una riduzione sull’ingresso a San Carlo, che resta invece completamente gratuito per i residenti aronesi.

Curiosità

Non tutti sanno che la celebre statua aronese ha una storia che la lega all’ancor più famosa statua della Libertà, simbolo di New York e degli Stati Uniti d’America.