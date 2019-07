Record di spettatori per Tones on the Stones: oltre 3.500 persone per la rassegna a La Beola di Monte a Montecrestese e Cava Seula a Baveno.

Record di spettatori

Record di spettatori per Tones on the Stones: oltre 3.500 persone per la rassegna che vede recuperati spazi come le cave e dà nuova vita. Protagonista anche Novara, in particolare il 20 luglio con Aida, produzione di Tones on the Stones in collaborazione con il teatro Coccia, a Montecrestese. Regia di Renato Bonajuto, direttore Aldo Salvagno, progetto video immersivo a cura di Aesop Studio. Personaggi e interpreti: Aida Marta Mari, Radames Samuele Simoncini, Amneris Maddalena Calderoni, Ramfis Fulvio Fonzi, Amonasro Daniel Ihn Kyu Lee, Re d’Egitto Luca Gallo, un messaggero Riccardo Benlodi, sacerdotessa Leonora Tess, con l’Orchestra Filarmonica del Piemonte e il coro Schola Cantorum San Gregorio Magno di Trecate. Costumi di Artemio Cabassi, scenografo di Palcoscenico Danilo Coppola, balletto a cura di Giuliano De Luca, direttore di produzione Paola Carnovale, maestri sostituti Mirko Godio e Riccardo Munari.

Lo spettacolo

Per la prima volta, il grande capolavoro verdiano in un allestimento immersivo, con videoproiezioni su tutte le pareti della cava. Giuseppe Verdi stesso fu un instancabile ricercatore, e proprio in Aida introdusse numerose sperimentazioni armoniche e di orchestrazione. L’opera è una monumentale scenografia musicale capace di entrare nelle più intime pieghe dell’anima dei personaggi principali. Il progetto video immersivo di Aesop studio e la regia di Renato Bonajuto hanno evidenziato proprio queste due dimensioni dell’opera verdiana, l’imponenza e l’intimismo che convivono perfettamente in tutto lo snodarsi dei quattro atti.