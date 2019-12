Rassegna di musica e teatro ad Arona: il programma

La ormai consolidata rassegna di spettacoli, organizzata e promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Arona, sta per aprire la stagione invernale 2019/2020 e lo fa, anche quest’anno, con proposte di altissimo livello che si susseguiranno fra dicembre e febbraio presso il Palazzo dei Congressi “Marina e Marcello Salina”.

Il programma

Il primo appuntamento sarà venerdì 20 dicembre alle ore 21:00 e vedrà in scena “Già, infatti è così – una favola di Natale“, spettacolo di teatro-canzone che trae spunto da un intenso testo inedito scritto da Andrea Vitali, autore di libri oggi tra i più apprezzati in Italia e che sarà la voce recitante, insieme Francesco Pellicini; alla chitarra e alla fisarmonica saranno Max Peroni e Fazio Armellini.

Il nuovo anno verrà accolto con il tradizionale Gran Concerto di Capodanno, mercoledì 1 gennaio alle ore 17.00, grazie alla collaborazione con l’Associazione Arona Music Academy; il M°Massimo Fiocchi Malaspina dirigerà l’orchestra che farà volare il pubblico sulle note dei più celebri valzer di Strauss e sulle melodie di G. Verdi, G. Puccini e P.I.Tschaikowsky.

Sabato 25 gennaio alle ore 21.00, una prima nazionale con “Sul lago dorato“, commedia divertente e sentimentale, interpretata da Barbara Bouchet, Fiordaliso e Gianfranco d’Angelo.

A chiudere la rassegna sarà la compagnia Balletto di Milano che, sabato 22 febbraio, alle ore 21.00, incanterà il pubblico con i più celebri passi a due della storia della danza classica.

L’Assessore alla Cultura e al Turismo, Chiara Autunno commenta: “La rassegna invernale è ormai divenuta una tappa importante del calendario aronese e ogni anno cerchiamo di offrire degli spettacoli di alto livello, con interpreti eccezionali che possano riscontrare i gusti di un pubblico che ogni anno dimostra di essere attento e curioso.”

INGRESSO € 20,00 – ridotto € 18,00 per over 65 e ragazzi fino a 16 anni non compiuti e gli iscritti alla Biblioteca di Arona.

ABBONAMENTO 3 SPETTACOLI (escluso concerto di capodanno)

€ 54,00 intero – ridotto € 45,00

N. 20 biglietti a spettacolo al prezzo di € 5.00 cad. da vendersi solo in pre-vendita e fino ad una settimana prima del singolo evento destinato ai giovani tra i 16 e i 25 anni compiuti.

PREVENDITA E ABBONAMENTI presso Ufficio Turistico di Arona

Largo Vidale – Tel. 0322 243601 – www.comune.arona.no.it