Profumi, colori e sapori del Trentino: alla scoperta delle meraviglie della regione

Particolarmente interessante è la natura che si presenta per lo più vergine ed incontaminata e che determina lo sviluppo di una straordinaria varietà di paesaggi: boschi, corsi d’acqua, ampie vallate e maestose vette, tra le quali dominano le suggestive Dolomiti che l’Unesco ha riconosciuto patrimonio dell’umanità.

Un forte richiamo sono anche le tante sagre e le feste di paese, che si susseguono durante tutto il corso dell’anno e consentono di conoscere le tradizioni locali, che vengono custodite gelosamente da secoli, poiché sono la testimonianza di un passato lontano, ma che non si vuole dimenticare.

Del resto la storia di questa regione, da sempre affascinante terra di passaggio tra il mondo latino e quello nordico, è un patrimonio tangibile, che si può vedere, toccare ed assaporare. Infatti continua a vivere tra i sentieri di montagna e tra le numerose cittadine ricche di arte e di cultura. Non a caso i musei presenti sul territorio sono più di ottanta e tutti accuratamente studiati per intrattenere piacevolmente grandi e piccini.

Eccellenze vinicole: il Trentino in un bicchiere

Notevole in Trentino è la produzione di vini pregiati che racchiudono i profumi, i colori ed i sapori del territorio. Grande vanto della regione sono le numerose cantine che lavorano ogni anno uno dei frutti più importanti della terra, la vite, che permette la realizzazione di vere e proprie eccellenze, conosciute in tutto il mondo. Particolarmente degna di nota è la Cantina Endrizzi, che produce vino da ben cinque generazioni.

La sede storica, che si trova a San Michele all’Adige, è stata restaurata nel pieno rispetto dell’ambiente e delle risorse che la natura mette a disposizione. In questo modo è diventata una delle prime cantine a potersi definire ecosostenibile. Lo stile dei vini trentini Endrizzi, fruttati e pieni di carattere, emerge con forza soprattutto nelle linee Masetto e Trentodoc, disponibili nelle principali enoteche italiane e nelle carte dei vini di numerosi ristoranti.

Non bisogna dimenticare la produzione toscana, che è frutto dello straordinario terreno della Serpaia, che viene lavorato con grande attenzione, seguendo i dettami dell’agricoltura integrata. Si ottengono così quattro vini rossi, tutti a base Sangiovese, dal carattere armonico ed avvolgente, perfetti per esaltare le pietanze più pregiate e saporite.

Cucina tradizionale: per chi vuole vivere a pieno il territorio

La tradizione culinaria trentina si basa su piatti semplici, ma gustosi, preparati con i prodotti derivati dall’agricoltura e dall’allevamento. Le specialità regionali che vale la pena di provare almeno una volta nella vita sono numerose: lo Speck, il Trentingrana ed il Casolét, solo per citarne alcune. Tuttavia la varietà di salumi e formaggi è molto ampia, tant’è che è possibile deliziare il palato con qualcosa di diverso ogni giorno.

I più famosi tra i primi piatti sono i canederli e la polenta, preparata con farina di granturco o di grano saraceno, e condita con formaggi, funghi o sughi di carne. Interessante però è anche il “brò brusà“, una minestra che in passato veniva realizzata dalle famiglie più povere. Infatti prevede ingredienti semplici e genuini, facilmente reperibili.

Anche per quanto riguarda i secondi piatti c’è l’imbarazzo della scelta: gulasch, cervo, trota e lucanica, un insaccato a base di carne di maiale. Protagonista indiscussa della cucina trentina è la mela della Val di Non, che viene impiegata per la preparazione del famoso strudel, la pietanza che più di tutte rappresenta questa regione. Ogni famiglia prepara questo dolce con la propria ricetta che viene tramandata di generazione in generazione.