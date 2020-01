Pro loco Gattico rinasce dalle sue ceneri

Pro loco Gattico è rinata dopo un periodo di stop dell’associazione. La nuova presidente è Cinzia Zampogna.

Pro loco Gattico ha una nuova guida

Rinasce la Pro loco gatticese. Il progetto nell’ultimo anno pareva naufragato, ma un gruppo di volonterosi ha deciso di riattivarlo sotto la presidenza di Cinzia Zampogna. Ciò che rimaneva del vecchio consiglio direttivo ha indetto l’assemblea pubblica al ristorante pizzeria La rustica la sera di martedì 17 dicembre. Argomenti all’ordine del giorno la chiusura dei bilanci e le nuove nomine.

Ecco i nuovi incarichi

Zampogna come presidente sarà affiancata dal vice presidente Caterina Tosi; segretaria Eleonora Zampogna, tesoriere Sara Biasion, oltre ai consiglieri Carlo Lisi, Ivano Meneghini eGiuseppe Fusco. Il direttivo rimarrà in carica un anno. Abbiamo deciso questa tempistica – rileva Zampogna – di norma è di quattro anni, ma in accordo con il presidente regionale si è pensato a soli dodici mesi per prendere le misure con un’esperienza che per alcuni di noi è del tutto nuova. Siamo un gruppo solido di persone che già si conosceva, dalla nostra abbiamo l’unione e la voglia di impegnarci. In un paese piccolo è importante collaborare e siamo più che disponibili a creare sinergie con altre associazioni del paese e anche esterne. Non abbiamo fatto in tempo a offrire alla cittadinanza qualcosa nel periodo natalizio e non si sono ancora decisi nel dettaglio gli eventi per il 2020. La sede sociale si trova nella struttura degli impianti sportivi di via Mazzini. Io mi ero iscritta all’associazione nel 2018 per dare una mano”.