Pro loco di Castelletto: allontanato lo spettro della morte del gruppo

Pro loco di Castelletto pronta alle nuove elezioni del direttivo. E dopo le dimissioni dei vecchi vertici spunta una speranza per l’associazione.

Pro loco: colpo di scena sulla via del rinnovamento

E’ un vero e proprio colpo di scena quello che ha caratterizzato l’ultima riunione d’emergenza convocata dalla Pro loco. A inizio agosto, il direttivo dell’associazione aveva infatti annunciato la sua decadenza e promosso nuove elezioni. Dopo le dimissioni dell’ex presidente Massimiliano Ferrario e una rapida conta interna tra i volontari, non sembravano esserci i numeri per la formazione di un nuovo consiglio direttivo dell’associazione turistica cittadina. Da qui la decisione di convocare una riunione d’emergenza, insieme ai rappresentanti dell’Unpli, per valutare la possibilità di modificare lo statuto interno dell’associazione, inserendo la possibilità di votare e di candidarsi anche per i soci in possesso della tessera dell’anno in corso. Secondo quelle che sono le regole dell’Unpli infatti, per formare il direttivo dell’associazione sono ammessi al voto esclusivamente i soci con due anni di tesseramento. E pareva proprio che tra di essi non ci fossero abbastanza persone decise a candidarsi.

A sorpresa pare che i numeri ci siano

“Invece abbiamo avuto una sorpresa – dice la presidente Pro loco Maria Tamborini – all’associazione si sono riavvicinate molte persone in possesso dei requisiti per votare ed essere elette. Così abbiamo deciso di non spingere per la modifica dello statuto, ma al contrario di attendere l’appuntamento con le elezioni interne e vedere ciò che accadrà. Siamo fiduciosi e crediamo che l’associazione possa continuare a esistere, anche con le regole stabilite dall’Unpli, di cui noi facciamo parte”.

Elezioni il 25 settembre

L’appuntamento con le elezioni interne all’associazione è previsto per il 25 settembre nella sede di piazza Matteotti, con la prima convocazione alle 20 e la seconda alle 21. Le candidature invece potranno essere presentate entro la mezzanotte del 23 settembre. Nel frattempo, in attesa dell’appuntamento con le elezioni interne, pur non essendosi assunta l’incarico dell’organizzazione dell’evento, la Pro loco ha fornito il patrocinio e preparato il piano di sicurezza per la notte bianca del 21 settembre.