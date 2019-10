Pro loco Castelletto elegge il presidente Simone Freddi

Pro loco Castelletto esce dalla crisi e nomina i membri del nuovo direttivo.

Dopo un’impasse durata per circa 9 mesi, tra elezioni interne, dimissioni del direttivo e appelli per la modifica dello statuto, la Pro loco è finalmente uscita dalla crisi e ha nominato un nuovo presidente. Nella serata di mercoledì 25 settembre l’assemblea dei soci si è riunita nella sede di piazza Matteotti per eleggere il nuovo direttivo.

Ecco i nomi del direttivo

Su esplicita scelta dei soci sono stati quindi eletti tutti i candidati che si sono presentati dando la propria disponibilità per entrare nel gruppo al vertice dell’associazione turistica cittadina: Cristina Barberis, Manuela Bellini, Maurizio Benaglia, Paola Bertolotti, Giorgio Brusati, Andrea Crenna, Gianluca Freddi, Simone Freddi, Ivan Giacometti, Massimo Premoli e l’ex presidente Maria Tamborini. Come revisori dei conti sono stati nominati invece Massimiliano Ferrario, Monica Genini e Marco Delle Monache.

Il presidente è Freddi

E mentre si è discusso dell’opportunità di tenere un filo diretto con le associazioni di rione, i commercianti castellettesi e l’Amministrazione, il nuovo direttivo ha eletto, dopo una breve consultazione, il suo presidente. A guidare la Pro loco sarà ora Simone Freddi, che sarà affiancato da Andrea Crenna come vice e dai segretari Manuela Bellini e Giorgio Brusati. “Sono castellettese da generazioni – ha detto Freddi – collaboro con il rione Dorbiè da sempre e ce la metterò tutta per la Pro loco. L’entusiasmo c’è, ora si vedrà”.