Presepe vivente torna domani sera a Castelletto

Presepe vivente torna ad animare le strade di Castelletto. Domani a partire dalle 21 lo spettacolo di “Riviviamo Betlemme”.

Presepe vivente in centro

Alla fine le previsioni meteo per la serata del 24 dicembre sembrano essere clementi e tutto fa presagire che domani sera potrà svolgersi come da tradizione la rappresentazione del presepe vivente per le vie di Castelletto. Il centro paese si animerà per una notte con i colori, i nomi e i costumi della Betlemme della Natività.

L’organizzazione è affidata alla Pro loco

L’evento è organizzato dalla Pro loco, con il patrocinio del comune e la collaborazione di rione Dorbiè, rione Beati Pozzola, rione Brabbia Buzzurri, oratorio San Carlo, Gruppo storico archeologico castellettese, Circolo culturale Sardo Eleonora d’Arborea, Chiesa Oasi, Gruppo Alpini, Protezione Civile Ticino ‘94, Fotoclub Sordi. Numerosi i quadri che si potranno ammirare: il cardatore, il pescivendolo, l’arrotino, il falegname, il venditore di tappeti, il venditore di spezie, la fattoria, il vasaio, il fornaio, il fruttivendolo, la lavandaia, il villaggio dei pastori, il palazzo di Re Erode. Alle 23 verrà ricreata la natività al Parco Comunale.