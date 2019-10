Piero Guazzoni presenta il suo libro

Piero Guazzoni anche stavolta devolverà gli incassi in beneficenza.

Un traguardo importante per uno degli aronesi più conosciuti anche grazie alla sua verve e alle sue profonde conoscenze del dialetto, del territorio e della storia locale. Il poeta dialettale Piero Guazzoni domenica 6 ottobre presenterà il suo libro «Scritt su un föj da carta» al Salone Tre Ponti di Arona a partire dalle 15. L’autore fa sapere che i proventi del libro, tolte le spese, saranno interamente devoluti in beneficenza.

Un vero “Arunes di Aruness”

Guazzoni, classe 1938, alle spalle ha una lunga carriera da odontotecnico. E’ stato incoronato nel 2017 «Arunes di Aruness» dal seguitissimo gruppo Facebook «Arona il sorriso più bello del lago Maggiore». A lui si deve, in collaborazione con Simona Todescato, l’avvio del corso di dialetto aronese, di cui si è conclusa con successo prima dell’estate la seconda edizione. Appassionato di scrittura e autore di numerosi componimenti dialettali, nel 2017 ha dato alle stampe il volume dialettale «La mia cara Aruna», raccolta di memorie, aneddoti, rime e tanta simpatia. Anche in quel caso i proventi erano andati in beneficenza, precisamente alla Croce rossa.