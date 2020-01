Piero Guazzoni presenta il suo libro a Oleggio Castello

Piero Guazzoni, eletto Arunes di Aruness nel 2017, presenterà il suo libro dal titolo “Scritt su un foj da carta” venerdì 10 gennaio alla sala consiliare di Oleggio Castello.

Piero Guazzoni ospite in sala consiliare

Si terrà venerdì 10 gennaio, alle 21, in sala consiliare, la presentazione del libro “Scritt su un foj da carta”, dello scrittore aronese Piero Guazzoni. Lo scrittore aronese, classe 1938, è celebre per aver ottenuto nel 2017 il titolo di Arunes di Aruness, premiato nel 2019 dalla Pro loco per “l’impegno dedicato alla sua città”. Cittadino illustre della città di Lujan (Argentina), dopo aver pubblicato nel 2016 “La mia cara Aruna”, pubblica questo nuovo libro.

Una raccolta di pensieri

Il libro è una raccolta di pensieri, scritti in parte in dialetto e in parte in italiano, scritti su un foglio di carta e poi riordinati in un libro, mantenendo la forma originale. Un viaggio nel presente e nel passato di Arona, trattata dall’autore a volte con ironia e a volte con malinconica nostalgia.