Personaggio dell’anno: votate il vostro preferito su Giornale di Arona e Borgomaneroweek

Personaggio dell’anno: torna la nostra iniziativa dedicata a raccontare le storie delle figure simboliche del territorio coperto dal Giornale di Arona e di Borgomaneroweek.

Personaggio dell’anno al via

Torna anche quest’anno la nostra iniziativa legata alla scelta del “Personaggio dell’anno”. A partire da questa settimana infatti, come già era accaduto per l’edizione dello scorso anno, ospiteremo sulle pagine del nostro giornale le storie e i volti dei personaggi che in un modo o nell’altro si sono distinti lasciando il proprio segno nel mondo del volontariato, del sociale, dello sport. Tutti coloro insomma, che a pieno diritto possono ambire al titolo di “Personaggio dell’anno”. Come era accaduto anche per il 2018, i nomi dei personaggi dell’anno verranno proposti direttamente dai nostri lettori. Per poter avviare il nostro gioco la redazione ha scelto 10 nominativi di persone ritenute meritevoli, ciascuna per il proprio campo d’azione, ma man mano che l’iniziativa andrà avanti la palla passerà ai lettori. Saranno loro, tramite i tagliandi che pubblicheremo sul giornale a partire da questa settimana, a suggerirci i nomi dei candidati Personaggi dell’anno (possibilmente con un recapito telefonico per poter ottenere una fotografia del personaggio). Dopodiché ogni settimana ospiteremo sulle pagine del giornale i volti dei nostri personaggi candidati e le interviste a coloro che otterranno il maggior numero delle preferenze. I tre personaggi più votati alla fine del nostro gioco, prevista per l’ultima settimana di febbraio, saranno premiati. Nelle prossime settimane comunicheremo i premi per i vincitori e i punti di raccolta per i voti.

Come si vota

Se per segnalare un Personaggio ancora non iscritto al nostro gioco è sufficiente inviare una mail o un messaggio Whatsapp agli indirizzi redazione@giornalediarona.it o 349.6540302, per votare il proprio personaggio preferito e per vederlo salire in classifica, l’unico modo è attraverso i tagliandi cartacei pubblicati sul nostro settimanale di volta in volta. Solo ritagliando l’apposito coupon, compilandolo e consegnandolo nei punti di raccolta che di volta in volta indicheremo (per ora è attiva la nostra redazione in via Gramsci, 5 ad Arona) sarà possibile votare i propri candidati preferiti.

I primi 9 personaggi individuati dalla redazione

Il nostro gioco parte con 9 nomi di altrettanti Personaggi scelti dalla redazione. Si tratta di Alma Mazza, storica volontaria della Croce rossa di Arona, Daniele Giaime, presidente dell’associazione Ambulanza del Vergante di Nebbiuno, Piero Beldì, volto storico dell’associazione Stella Alpina di Pombia, Giovanni Franceschetti, presidente del Centro incontro Arcobaleno di Borgo Ticino, Mauro Sala, pasticciere borgomanerese e autore del terzo panettone più buono del mondo, Mario Metti di Borgomanero, presidente dell’associazione Mamre, Incoronata Romaniello, presidente di Mimosa Amici del DH oncologico di Borgomanero e le presidenti dell’Auser di Borgomanero e Varallo Pombia/Oleggio Maria Bonomi e Cristina Cavazzana, responsabili dei progetti di poliambulatorio e sportello medico e Alzheimer gratuiti.