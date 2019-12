Personaggio dell’anno: proponeteci i vostri candidati per Arona e Novara

Personaggio dell’anno: il nostro gioco sulle testate Novaraoggi e Giornale di Arona è partito e la parola ora passa ai lettori.

Personaggio dell’anno: al via il gioco su Giornale di Arona e Novaraoggi

Da poche settimane il nostro gioco dedicato alla scelta del Personaggio dell’anno è partito sulle testate Giornale di Arona, Borgomaneroweek e Novaraoggi. Sulle pagine dei nostri giornali ospitiamo le storie e i volti dei personaggi che in un modo o nell’altro si sono distinti nel territorio lasciando il proprio segno nel mondo del volontariato, del sociale, dello sport. Tutti coloro insomma, che a pieno diritto possono ambire al titolo di “Personaggio dell’anno”.

La parola ai nostri lettori

Sul Giornale di Arona e su Novaraoggi sono stati pubblicati già i nomi e i volti dei primi candidati, individuati dalla redazione per particolari meriti nella società civile. Ma ora la parola passa a tutti voi. Segnalateci quelli che secondo voi sono le persone più meritevoli che possono ambire di diritto a vincere il nostro gioco. Per proporre le candidature dei Personaggi dell’anno è possibile scriverci il nome e cognome della persona che a vostro parere può ambire al titolo con l’indicazione magari di un vostro recapito telefonico per chiedervi come contattare il nuovo candidato. Per Novaraoggi i recapiti a cui indirizzare le candidature sono 348.4489994 e info@novaraoggi.it, mentre per il Giornale di Arona e Borgomaneroweek i contatti sono 349.6540302 e redazione@giornalediarona.it. Per quanto riguarda Novaraoggi le candidature sono da presentare entro il 27 dicembre.

L’unico modo per votare è attraverso i coupon

Per votare il proprio personaggio preferito e per vederlo salire in classifica, l’unico modo è attraverso i tagliandi cartacei pubblicati sul nostro settimanale di volta in volta. Solo ritagliando l’apposito coupon, compilandolo e consegnandolo nei punti di raccolta indicati si potrà esprimere la propria preferenza. Per quanto riguarda il Giornale di Arona è possibile consegnare i coupon debitamente compilati nei punti di raccolta in redazione (Via Gramsci, 5 ad Arona), l’edicola Torsetta di via Milano ad Arona, l’edicola di piazza Martiri a Borgomanero, il bar/edicola Belgio di via Caduti per la Libertà a Castelletto). Per quanto riguarda Novaraoggi il punto di raccolta è invece la redazione di via Buonarroti 10 a Novara.