Parte oggi il corso di italiano per stranieri dell’Enaip Arona

Parte oggi il corso promosso dall’Enaip di Arona organizzato all’interno del progetto Nisaba – lingua per il lavoro.

Parte oggi il corso di italiano

Inizia oggi, 3 dicembre, nelle aule di Enaip Arona, il corso di Nisaba-lingua per il lavoro, il progetto finanziato dal Ministero dell’Interno e dall’Unione europea che ha l’obiettivo di sostenere l’integrazione socio-lavorativa dei cittadini di paesi terzi appartenenti a target vulnerabili. per informazioni è possibile contattare la segreteria del centro al numero di telefono 0322.248229 o all’indirizzo e mail csf-arona@enaip.piemonte.it

Ci sono 3 posti disponibili

Il corso si rivolge ai cittadini stranieri che si trovano in particolari situazioni di disagio. E’ infatti un percorso finalizzato a promuovere l’alfabetizzazione, l’apprendimento della lingua italiana, l’acquisizione di competenze chiave di cittadinanza e il miglioramento delle capacità di adeguare l’uso della lingua al contesto lavorativo. Sono disponibili ancora 3 posti per il corso. Le lezioni si terranno il martedì dalle 14.30 alle 17.30, per un totale di 30 ore. La docente è la professoressa Cristina Sacco, esperta di insegnamento della lingua italiana per gli stranieri anche in contesti lavorativi.