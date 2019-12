Nuova sezione Avis ad Agrate Conturbia

Nuova sezione Avis arriva in paese: il presidente sarà Federico Beldì.

Nuova sezione Avis ad Agrate

Nasce la nuova sezione comunale Avis. Martedì 3 dicembre in sala consigliare il vice sindaco Marco Zonca ha condotto una riunione aperta in cui condividere l’esigenza di diffondere in paese il dono del sangue. E’ emersa la formazione di un gruppo che vedrà in Federico Beldì, medico residente, il presidente, Zonca ne sarà il vice, Federica Martino l’amministratore, Vittorio Macchi il segretario insieme ai consiglieri Irene Pregnolato e Angelo Albanese.

La dichiarazione dei vertici della nuova associazione

“L’Avis è sempre stata un mio pallino – commenta il vicesindaco – cullavo questa idea da molto, adesso sono maturati i tempi. Sono avisino con medaglia d’argento. A 18 anni iniziai a donare e da allora non ho più smesso. Lo scorso anno ero iscritto alla sezione di Veruno. Abbiamo dunque dialogato con il presidente verunese Giorgio Passarella e con quello della sovracomunale borgomanerese Franco Cerutti, i quali ci hanno dato una mano a fronte della loro esperienza nel campo. La loro lettura dello statuto nazionale e delle norme per creare una nuova sezione sono stati davvero utili. La serata è stata arricchita da un trentina di persone, un bel successo perché alcune volte queste iniziative vanno a vuoto. Per ora ci riuniremo in sala consigliare. In paese circa 70 persone donano, ma sono tesserati nelle varie Avis del territorio, adesso vengano da noi”.