Miss Italia: ecco le prime finaliste piemontesi.

Miss Italia

Arrivano da Acqui Terme (AL) e da Asti le prime finaliste piemontesi del concorso Miss Italia. Si chiamano rispettivamente Virginia Cimmino e Marzia Augustaro e accedono di diritto alle prefinali nazionali del concorso che prenderanno il via il prossimo 26 agosto a Mestre.

Marzia Augustaro



Virginia Cimmino ha vinto la fascia di Miss Sport Piemonte e Valle D’Aosta nella selezione svoltasi all’Ippodromo di Vinovo nell’ambito del Grand Premio Marangoni, che ha chiuso la stagione estiva del circuito. La ventiduenne di Acqui Terme (AL) è alta 1,68 e ha capelli e occhi castani, studia per diventare giurista d’impresa, ha la passione per il teatro e pratica fitness e nuoto. A lei anche la fascia fuori concorso di “Miss Ippodromo di Vinovo”.

Seconda classificata Alessandra Boassi, Chiara Savino, Desirée D’Alì, Aurora Fumero e Maria Sole Cravero.



Marzia Augustaro



A Borgaro Torinese, in una piazza della Repubblica gremita, Marzia Augustaro si è aggiudicata il titolo di Miss Miluna Piemonte e Valle d’Aosta. La diciottenne di Asti è alta 1,78 capelli e occhi castani, lavora come operatrice del benessere, ha praticato danza classica e moderna e per mantenersi in forma va in palestra. Sotto di lei in classifica Alessandra Boassi, Desirée D’Alì, Chiara Savino, Maria Sole Cravero e Marianna Montagnino.



Il concorso