Ministro Bonisoli lancia l’idea di un turismo di qualità sul lago

Ministro Bonisoli incontra gli operatori turistici e promette di finanziare il progetto di un turismo di qualità sul lago Maggiore.

Ministro Bonisoli si concentra sulle esigenze del lago Maggiore

Ha riscosso un certo successo l’incontro organizzato dal Ministro ai Beni culturali Alberto Bonisoli lo scorso 23 maggio, quando a Milano ha ricevuto alcuni degli operatori turistici della zona del lago Maggiore. Come già comunicato in precedenza, il progetto di Bonisoli è quello di promuovere il turismo di qualità e contribuire alla crescita economica del territorio attraverso la cultura.

Il Ministero finanzierà spettacoli dal vivo nei comuni della zona del lago

“Questo obiettivo – aggiungono dal Ministero – potrà però essere raggiunto solamente coinvolgendo gli operatori turistici, le istituzioni locali e le associazioni culturali di entrambe le sponde. Il Mibac è pronto ad attivare alcuni progetti speciali per finanziare spettacoli dal vivo da realizzare nei comuni della zona del lago. La riunione di oggi è la prima di questo processo e ha avuto come scopo l’ascolto delle esigenze degli operatori turistici della zona. A questa riunione ne seguirà, alla fine di giugno, un’altra, alla quale si aggiungeranno al tavolo le istituzioni e le associazioni culturali della zona. Questo metodo di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse dei territori, scelto dal ministro Bonisoli, idealmente verrà applicato anche in altre aree del Paese”.