Ministro Bonisoli a Verbania incontra associazioni e istituzioni culturali

Ministro Bonisoli intenzionato a rilanciare il turismo nell’area del lago Maggiore: proseguono gli incontri con i rappresentanti del territorio.

Ministro Bonisoli deciso a rilanciare turismo

E’ in programma per lunedì 15 luglio il prossimo incontro organizzato dal Ministro alla Cultura Alberto Bonisoli per discutere del futuro del turismo nell’area del lago Maggiore. A Verbania infatti, il Ministro residente a Castelletto incontrerà le istituzioni e le associazioni del lago Maggiore.

Un percorso a tappe: arriva la promessa di un investimento di 100mila euro

“Si tratta della seconda tappa del percorso intrapreso dal Ministro – fanno sapere dal Ministero – che ha come obiettivo l’individuazione di proposte di rilancio culturale ed economico dell’area del Verbano, una zona molto ricca dal punto di vista culturale, paesaggistico e storico, ma fino ad ora poco sfruttata. Il Mibac è pronto a stanziare 100mila euro per il finanziamento di progetti speciali e attività culturali capaci di attrarre visitatori”.

Le parole di Bonisoli

“A maggio – spiega il Ministro – ho incontrato gli operatori del settore turistico, la prossima settimana sarà la volta di istituzioni e associazioni culturali. Per ultimo, poi incontrerò sponsor pubblici e privati per un loro possibile coinvolgimento”.