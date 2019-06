Milano Arona 100 km in bici di notte ecco quando

Torna la nuova edizione di Bike Night da Milano al Lago Maggiore.

Appuntamento per il 29 giugno

Torna la nuova edizione, la sesta, del tour delle pedalate notturne sulle più belle piste ciclabili del nostro paese torna ancora ad Arona all’alba di domenica 30 giugno per la Bike Night Milano – Lago Maggiore, con l’arrivo in piazza del Popolo. Sarà la seconda tappa del tour che parte da Ferrara e coinvolge anche Assisi, Udine, Bolzano e Verona: sei tappe su sei percorsi diversi per un’esperienza in bici unica e innovativa, con quasi tremila partecipanti nel 2018.

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 giugno pedaleranno per il centro di Milano, spingendosi poi su Naviglio Grande e Ticino fino all’arrivo sul Lago Maggiore. Il progetto ideato, organizzato e prodotto da Witoor, è una vera e propria ‘festa della bici’, grazie al percorso per la maggior parte su itinerari cicloturistici e a una formula, 100km con partenza a mezzanotte e arrivo all’alba, che sa regalare un’esperienza unica a ogni tipo di ciclista.

Tutte le informazioni sono su www.bikenight.it.

Arrivo

I primi ciclisti inizieranno ad arrivare ad Arona a partire dalle ore 4 di domenica 30 giugno.L’ormai tradizionale arrivo in piazza del Popolo, con l’alba sul lago, è uno dei punti più belli dell’intero tour delle Bike Night.