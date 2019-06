Maurizio Galimberti a Invorio: il big della fotografia in mostra in via Barro

Maurizio Galimberti a Invorio nell’ambito della giornata “porte aperte” esperienziale dedicata ai giornalisti.

Damast, azienda di Invorio nata nel 2000 e specializzata in progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi funzionali per la doccia, aprirà per la prima volta le sue porte alla stampa con un “Press Day” nella sede di Via Barro 159. Dalle 12:00 spazio al momento intitolato “La passione per l’arte qui è di casa”, dedicato all’esclusiva esposizione “Maurizio Galimberti per Damast: l’intuizione, l’emozione, la fotografia d’autore”. Nove preziose opere in bianco e nero realizzate con la tecnica del mosaico fotografico di istantanee, inconfondibile marchio di fabbrica dell’artista, ambassador di Fuji Italia, riconosciuto come uno dei fotografi più affermati sulla scena nazionale ed internazionale. Protagonisti delle immagini esposte saranno proprio le linee, le forme e il design di docce a mano e soffioni Damast, per l’occasione “muse” di un artista noto per la capacità di cogliere l’anima del soggetto ritratto, che sia una persona, un’architettura, un paesaggio o un oggetto. Un contributo prestigioso per l’azienda che da sempre, grazie alla spiccata passione per l’arte contemporanea del suo Amministratore Delegato Concetta Mastrolia, si fa promotrice di iniziative culturali, eventi e mostre d’arte. La collaborazione con Galimberti diventa così espressione di una filosofia in cui aspetto imprenditoriale, attenzione al contesto sociale e sensibilità artistica si intrecciano indissolubilmente per creare una sinergia vincente.