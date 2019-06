Italia e Svizzera insieme per sostenere il successo scolastico con il progetto «Binario 9 e ¾».

Italia e Svizzera insieme per un progetto dedicato agli studenti delle medie, per accompagnarli, da ottobre, alla scoperta di passioni, sogni, risorse interne ed esterne utili ad affrontare le sfide della crescita. E’ «Binario 9 e ¾», progetto didattico di orientamento e partecipazione culturale rivolto agli adolescenti, sviluppato tra Italia e Svizzera, presentato martedì 11 giugno al Circolo dei lettori di Novara, da Maurizia Rebola, direttore Fondazione Circolo dei lettori, Alessandro Canelli, sindaco Città di Novara, Alessandro Varallo Consorzio scuola comunità impresa, Maria Chiara Pizzorno direttore scientifico Next Level, Piero Bestagini coordinatore Comunità di Sant’Egidio Piemonte, Oscar Eckhardt senior researcher Alta Scuola Pedagogica dei Grigioni. Sono intervenuti lo scrittore Giuseppe Catozzella e Paolo Balzardi project officer autorità di gestione programma di cooperazione Italia Svizzera.

Il progetto

Il progetto, che coinvolge Novara e il Cantone dei Grigioni in Engadina. La condivisione di saperi, esperienze e competenze dei diversi enti coinvolti ha portato alla realizzazione di un piano formativo innovativo, rivolto a ragazzi e ragazze delle scuole, ma anche a chi si occupa della loro formazione: genitori, educatori, insegnanti. Per scoprire un binario alternativo, un inaspettato punto di partenza per cambiare prospettiva e guardare al proprio futuro con occhi nuovi. Poiché le disparità nelle carriere scolastiche sono ancora molto forti, sia in Italia che in Svizzera, Binario 9 e ¾ si rivolge soprattutto agli studenti che si trovano in condizioni di svantaggio e, in particolare, a ragazze e ragazzi migranti. Il progetto si concentra sullo studio della lingua e della matematica, entrambe necessarie ad appropriarsi del mondo, esterno e interno a ognuno.

Didattica innovativa

Binario 9 e ¾ prevede la progettazione e applicazione di una didattica innovativa dell’italiano e della matematica, la prima affidata allo scrittore Giuseppe Catozzella, la seconda al matematico Fabio Sartori. Segue la formazione di educatori e insegnanti per sperimentare questi metodi con gli studenti, a Novara come in Svizzera, in 15 settimane tra ottobre 2019 e aprile 2020.

Per quanto riguarda l’italiano, il percorso formativo prende avvio da una necessità originaria, ovvero l’intimo desiderio di interrogare il mondo a partire dalla propria interiorità. Un invito, quindi, non un’imposizione, a far emergere un forte desiderio intimo, quello di dare forma a ciò che si vede, si sente e si prova. La matematica è invece affrontata dal professor Sartori unitamente ad altri ambiti dell’esistenza, come l’organizzazione del pensiero logico, la pianificazione del proprio lavoro e ancora la capacità di trovare risposte a problemi. Allievi e allieve possono misurarsi con giochi didattici che hanno l’obiettivo di supportare l’apprendimento, divisi in unità didattiche, tra spiegazioni e quiz.

L’orientamento

Al percorso didattico è affiancato quello orientativo, per gli studenti delle classi seconde della secondaria di primo grado. Un viaggio narrativo di ricostruzione della propria storia e identità per guardare con maggior consapevolezza al futuro e alle scelte da affrontare. Sono previste anche la formazione degli insegnanti e azioni di peer tutoring tra genitori per sostenere le famiglie che hanno difficoltà a orientarsi nel sistema scolastico.

Promozione culturale

Terzo asse portante del progetto è la promozione della partecipazione culturale. A partire dalle storie scritte durante la didattica di italiano e le attività di orientamento narrativo, i ragazzi e le ragazze coinvolti sono invitati a sviluppare, sotto la guida di professionisti della creatività, delle performance artistiche che restituiscano la loro esperienza.