Invorio presenta la quarta edizione de “Il nostro Natale”

Invorio presenta la nuova edizione degli eventi dedicati al Natale, in programma dal 30 novembre.

Invorio presenta “Il nostro Natale”

Sabato 30 novembre si apre la quarta edizione de “Il nostro Natale”, il ricco calendario di appuntamenti natalizi disegnato dall’Amministrazione comunale con un programma che coinvolge il centro e le frazioni del paese. “In questa edizione – dice il sindaco Roberto Del Conte – presentiamo più di 30 iniziative pensate per rispondere alle attese di grandi e piccoli, in una varietà ampia di proposte perché vogliamo che “Il Nostro Natale” sia davvero di tutti. Piazze, rotonde e vie addobbate per accoglierci nelle prossime feste in quell’atmosfera magica di queste settimane, con il sottofondo musicale della tradizione classica e della melodia più moderna; e poi concerti, spettacoli, laboratori di decorazione, cinema per bambini, attività di animazione e di incontro tanto nel centro di Invorio quanto nelle frazioni, perché vogliamo riscoprirci più che mai una comunità viva”.

Ecco il programma delle manifestazioni

Nutrito è il programma di manifestazioni con eventi e appuntamenti sotto l’albero non solo in ogni weekend ma anche in settimana: si comincia sabato 30 novembre con la distribuzione delle uova di cioccolato di “Avis con Telethon” in piazza Vittorio Veneto, per arrivare sino a sabato 5 gennaio con “Aspettando la Befana” organizzato da AVIS, AIDO e Pro Loco.Domenica 1 dicembre si terrà la cerimonia di accensione degli alberi natalizi: “Per questa giornata –ha proseguito Michela Baratelli, assessore alla Cultura- abbiamo un programma importante: alle 15.15 ci sarà l’apertura del villaggio di babbo Natale nel cortile di casa Curioni, mentre alle 15.30 lo spettacolo interattivo “Dov’è finito Babbo Natale?” a cura di Andrea Longhi, in casa Curioni. Al termine, la merenda in piazza offerta dalla Pro Loco e della squadra AIB, mentre alle 17 inizieranno i canti dei bambini delle Scuole che, in collaborazione con la Nuova Filamonica Invoriese, animeranno il pomeriggio sino alle 17.37 quando verranno accesi tutti gli alberi di Natale. Alle 18, per chi volesse, l ’apericena presso l’associazione Gazza Ladra di Orio”.

In arrivo anche qualche concerto

Tra le riconferme numerosi concerti: venerdì 13 alle 21 nella parrocchiale il coro Gospel dei gruppi David di Torino ed Extra di Arona sotto la direzione artistica di Marcella Amoruso; sabato 21 il coro parrocchiale di Talonno alle ore 21 presenterà il suo tradizionale concerto in frazione; domenica 22 sarà la volta della Nuova Filarmonia Invoriese alle 21 in chiesa parrocchiale a Invorio; quindi martedì 24 la Orio’s Pig Band alle 21 terrà il suo in frazione; venerdì 27 a Invorio Superiore sarà invece il turno della corale di Invorio. Non mancheranno gli intrattenimenti nella due Fondazioni invoriesi: domenica 15 l’Asilo presenterà alle ore 16 lo spettacolo natalizio dei suoi allievi mentre venerdì 20 la casa di riposo organizza in struttura una serata di auguri con l’associazione Essenza dell’Essere. Diverse poi le iniziative promosse dalle associazioni: l’Aib, l’associazione barquedese, i volontari di Invorio Superiore, la biblioteca, gli Amici del Barro, Area Libera, la parrocchia di Invorio Superiore sono i promotori di una serie di appuntamenti nel centro e nelle frazioni.

Il programma completo è sul sito del Comune di Invorio