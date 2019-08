Invorio per la prima volta arriva il Rolling Truck Street Food Festival

Nel Vergante torna lo streetfood in una versione tutta nuova.

Streetfood

Vergante, torna lo street food. Da venerdì 23 a domenica 25 agosto arriva per la prima volta a Invorio, un antico borgo collinare tra il Lago Maggiore e il Lago D’Orta, «Rolling Truck Street Food Festival».

Tre giorni di ottimo cibo di strada, ricco di eventi, dj set, musica live, artisti di strada e area giochi per i bambini. L’evento è patrocinato dal Comune di Invorio, con il supporto della Pro loco di Invorio in collaborazione di Nova Eventi. Tantissimi saranno i Food Truck presenti: svariati i cibi che si potranno gustare durante i 3 giorni di Festival, camioncini allestiti come vere e proprie cucine itineranti su ruote proporranno i loro prodotti, panzerotto e gnocco fritto di Mordicchio On The Road, Pantometta e cheesburger di Il Gota Street, Patatina Olandese di ChipsStreet, Polpo alla griglia di POLPOsition, Apetitosa e i suoi arrosticini abruzzesi, i sapori della Sicilia con cannolo siciliano, pane e panelle e arancini di Immermina, BBQ di Strabone, Arts Burger e i suoi Hamburger gourmet, Frittura di Pesce di Friggil, La Vecchia Resdora con il suo erbazzone e pasta fresca, il tutto accompagnato da ottime birre tedesche e strepitosi cocktail della nostra Giardinetta.

Sabato sera dalle 19.30 la Pro loco di Invorio vi farà gustare anche una favolosa Paella! «Rolling Truck Street Food Festival» vuole essere una vera festa a cielo aperto che dura tutto il week-end, con grandi spettacoli di musica live. A partire da venerdì 23 dalle 20.30 alle 24.00 i Banda Burleska animeranno la serata con la loro musica Pop/Rock Ska, sabato 24 dalle ore 13.00 alle 19.00 Dj set e dalle 20.30 alle 24 viale Europa si accenderà con il POP’n’ROLL a 360° dei Divario, domenica 25 dalle 14 alle 23 aperitivo con Dj Marvin, amante e collezionista di dischi in vinile. Non mancheranno spettacoli per tutta la famiglia con il fascino degli artisti di strada.

I dettagli

Dove: Invorio, Viale Europa.

Orari: Venerdì dalle 18 alle 24 – Sabato dalle 11 alla una – Domenica dalle 11 alle 23, ingresso gratuito. Per maggiori informazioni https://www.facebook.com/events/347494046182519/