Invorio incontra i due alpinisti che hanno esplorato l’ottava montagna più alta del mondo

Invorio incontra Francesco Bon e Cristina Piolini. i due alpinisti racconteranno martedì 3 il loro viaggio alle pendici del Manaslu.

Invorio incontra due alpinisti da applausi

E’ stato organizzato dalla squadra Aib Cerutti Luigi, dalla biblioteca civica e dall’associazione Volpi d’Invò l’incontro con gli alpinisti Francesco Bon e Cristina Piolini. L’appuntamento è in programma per martedì 3 dicembre, a partire dalle 21 nel salone di Casa Curioni. Nel corso della serata Bon e Piolini racconteranno con immagini e parole del loro viaggio intrapreso verso il Manaslu, l’ottava montagna più alta del mondo con i suoi 8.163 metri sul livello del mare, nella catena montuosa dell’Himalaya.

Un viaggio estremo durato oltre un mese

I due alpinisti sono partiti lo scorso 30 agosto e dopo due giorni passati a Kathmandu, si sono spostati fino al luogo di inizio trekking viaggiando per circa 8 ore su un pulmino e una jeep. Hanno quindi camminato a piedi per cinque giorni fino al campo base del Manaslu a 4.800 metri d’altezza. Hanno quindi affrontato 28 giorni tra campo base e campo alti (in tenda) per poi intraprendere il viaggio di ritorno di 4 giorni di cammino. L’8 ottobre scorso sono ripartiti alla volta dell’Italia da Kathmandu, raggiunta, come era accaduto all’andata, dopo molte ore di viaggio.