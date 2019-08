Ferragosto in Valsesia: tante e per tutti i gusti le iniziative che propone la Valsesia per questo fine settimana di ferragosto. Eccone alcune.

In Valsesia per Ferragosto e dintorni

Oggi

Rassa: Oggi a Rassa la Sagra del Mirtillo: degustazione di Mirtilli di Bosco con panna, zucchero e liquore oltre alle squisite torte, bancarelle di artigianato locale e gastronomico. Presso la struttura Pro Loco “Pranziamo insieme”.

Scopello: Oggi la Festa patronale della Beata Maria Vergine Assunta, alle ore 11.00 Messa, ore 15.00 Vespri in Chiesa Parrocchiale e processione della Statua della Madonna Assunta per le vie del paese accompagnata dalle donne in costume e dalla Banda Musicale Scopello, alle ore 21.00 il Ballo di Ferragosto al Palatenda.

Fobello: i mercatini di artigianato e del biologico.

Rima: la Festa dell’Assunta, processione con i costumi tradizionali e incanto delle offerte, alla sera falò.

Dal 16 agosto al 18 agosto a Scopello mercatini di artigianato e hobbisti.

18 agosto

Alagna: i mercatini di antiquariato.

Scopello: Festa della birra.

Riva Valdobbia: porchetta in piazza.

Piode: la Sagra delle Trote.

Rima San Giuseppe: risotto, tombolata e mercatini.

Dal 18 agosto al 24 agosto a Vercelli la Sagra della Panissa, presso il cortile della Palestra Mazzini.

19 agosto

Borgo d’Ale i mercatini di antiquariato.

Alagna i mercatini di artigianato. Mercatino e degustazione di prodotti dell’eccellenza enogastronomica dell’Alto Piemonte al Passo dei Salati.

Gusto al Passo dei Salati

E’ in programma il 18 agosto il prossimo appuntamento di Sapori d’Alta quota, la rassegna gastronomica che porta i piatti della tradizione cucinati da chef preparati nell’area del Passo dei Salati, proprio all’arrivo della funivia. Uno scenario spettacolare a 2971 metri di altezza con tavole e panche messe a disposizione da Slow Food in collaborazione con il Comune di Alagna, collaborano all’iniziativa anche l’ente gestione delle aree protette della Valsesia, Freeride Paradis e Monterosa ski. Ogni appuntamento vede la presenza di artigiani e chef del territorio. L’area sarà raggiungibile con gli impianti di Monterosa 2000.

Musica a Rima

Giunge al traguardo della Sedicesima Edizione la rassegna musicale estiva “Musica a Rima”, organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco di Rima, sotto la direzione artistica di Angelo Peracini. Sedici anni in cui si sono tenuti 38 concerti con un centinaio di musicisti sia di jazz come Enrico Pieranunzi, Fabrizio Bosso, Michel Godard, Rosario Giuliani, Javier Girotto, Gabriele Mirabassi, Rita Marcotulli, Bebo Ferra, Guido Manusardi, Peo Alfonsi, Fausto Beccalossi, sia musicisti classici come Antonio Ballista, Guido Rimonda, Massimo Giuseppe Bianchi, Gabriele Pieranunzi, l’orchestra d’archi Interpreti Italiani e tanti altri ancora. Il programma prevede, dopo i primi due concerti, il terzo fissato per il 18 agosto con Michel Godard, basso tuba, serpentone e basso elettrico e Francesco D’Auria, percussioni. Appuntamento nella Chiesa Parrocchiale di Rima con inizio alle 17.30 e ingresso a 10 euro. Ingresso gratuito ai minori di 16 anni.

Paolo Usellini