Il lago dei draghi: uno speciale viaggio nella fantasia

Jurassic Park esiste davvero ed è sul Lago d’Orta, dove i visitatori, muniti di cappello ignifuco e binocolo, a bordo di motoscafi, potranno avvistare veri draghi animatronici in movimento. Aperta anche l’Accademia di Dragologia.

Il lago dei draghi: ecco di cosa si tratta

L’evento è di quelli che lasciano senza fiato, non solo i bambini:lo splendido scenario del Lago d’Orta solcato da motoscafi con a bordo eccentrici dragologi e famiglie a caccia di draghi. E i draghi ci sono davvero, in movimento, e tra nubi di fumo, avvistabili a poca distanza, sotto la guida attenta del dragologo.

Numerose le famiglie prenotate, da tutta Italia, isole comprese, con arrivi anche da Sardegna e Sicilia.

A scommettere sui draghi è stato Antonio Longo Dorni, ideatore di grandi eventi per bambini e famiglie, come “Grotta di Babbo Natale” che lo scorso anno, in collaborazione con l’amministrazione comunale della Città di Omegna e il Parco della Fantasia Gianni Rodari ha lanciato la prima edizione di “Lago dei Draghi”: ed è stato subito un successo, posti esauriti e oltre 3 mila visitatori.

“Una scommessa impegnativa” – spiega Longo Dorni – “perchè per realizzare questo evento abbiamo dovuto creare tutto dal nulla, draghi compresi, ovvero dei robot animatronici alti fino a 3 metri, costruiti appositamente per l’evento”.

Apre l’Accademia di Dragologia

Il safari in motoscafo non è l’unico motivo che rende unico ed incredibile questo evento, il più importante in Europa dedicato ai draghi: presso il Parco della Fantasia Gianni Rodari apre l’Accademia di Dragologia, un vero percorso esperienziale con tanto di “libretto universitario” e rilascio del “brevetto internazionale”.

Quest’anno le lezioni saranno molto particolari: la geografia draconica si concentrerà sulle varie lingue dei draghi, un corso sarà dedicato all’anatomia fantastica, mentre gli esperimenti di chimica e biologia saranno focalizzati sulla nascita dei draghi di terra, di fuoco e di acqua.

Le lezioni saranno tenute dagli animatori del Parco della Fantasia Gianni Rodari, perchè Omegna è la città della fantasia, patria del grande scrittore per l’infanzia Gianni Rodari, di cui nel 2020 ricorrerà il centenario dalla nascita.

Il lago d’Orta

Il Lago d’Orta è inoltre una delle località più suggestive e misteriose del Piemonte: qui i draghi abitano da secoli, tant’è che nella sacrestia della Basilica di San Giulio sull’isola che prende il nome dal santo, è custodita addirittura lavertebra di un drago.

Per l’occasione i partecipanti all’evento ad Omegna percorreranno anche la passeggiata al contrario, lungo la Nigoglia, l’unico fiume che scorre al contrario, da Sud verso Nord, dove potranno incontrare personaggi legati ai draghi, ispirati alle grandi saghe di Harry Potter, Dragon Trainer e il Trono di spade.

Per gli adulti è presente anche un’area espositiva con la”Mostra di Mostri” di Giorgio Rava, artista omegnese specializzato in draghi e le illustrazioni fantasy del grande disegnatore Ciruelo, collaboratore del regista di Hollywood George Lucas (Guerre Stellari), e punti ristoro.