Gonfalone di Castelletto: l’ultima sfida sabato 3 agosto

Gonfalone di Castelletto: la finale della sfida tra i rioni del paese è prevista per sabato 3 agosto.

Gonfalone di Castelletto: conto alla rovescia per la finale

E’ tutto pronto per l’ultimo appuntamento con le gare previste per la conquista del Gonfalone. La competizione, aperta alla partecipazione di tutti i rioni castellettesi, si concluderà il prossimo 3 agosto. Sabato 3 infatti, al parco comunale andrà in scena l’ultima entusiasmante sfida tra i volontari dei rioni.

La sfida tra i rioni è ancora apertissima

Dalle 18 i campioni di Brabbia-Buzzurri, Glisente, Beati-Pozzola e Dorbiè si metteranno alla prova con giochi e attività originali, come i giochi di equilibrio e il tiro alla fune. Tutto resta ancora da decidere per quanto riguarda la classifica finale, perché, come da tradizione di Giochi senza frontiere, i singoli rioni potranno giocarsi eccezionalmente il jolly, con l’obiettivo di raddoppiare i punti ottenuti in una singola prova. Per tutta la serata inoltre, la Pro loco, che organizza tutto l’evento, organizzerà un dance party a tema anni 80 e 90. Sarà inoltre presente anche per tutta la durata della manifestazione lo stand gastronomico curato dalla Pro loco.