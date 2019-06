Giardinaggio, biologico ed ecologia sono di casa a Massino Visconti

Giardinaggio, biologico ed ecologia sono i temi al centro della manifestazione “IdeaGiardino” in programma per l’8 e 9 giugno.

Giardinaggio ed ecologia in mostra a Massino Visconti

C’è grande attesa per la rassegna “IdeaGiardino”, in programma per l’8 e 9 giugno a Massino Visconti, nello specifico al Parco del castello. Alla mostra mercato parteciperanno espositori noti nel settore vivaistico e saranno illustrate numerose particolarità legate al settore del giardinaggio, del biologico e dell’ecologia. Gli organizzatori ringraziano in particolare la Marchesa Ludovica Visconti per la concessione del Parco del Castello.

Numerosi gli eventi collaterali

La manifestazione, organizzata dalla Pro loco, prevede anche numerosi eventi collaterali. Nello specifico durante le due giornate di festa ci sarà spazio per visite guidate alla scoperta dei luoghi storici del paese, laboratori per bambini, degustazioni, slow food, mostre, conferenze e tante altre attività legate al mondo del green. Inoltre sarà aperto per tutto il tempo un punto ristoro e il sabato sera ci sarà spazio per una elegante cena al castello (per prenotazioni contattare lo 0322 219713) allietata da musica dal vivo e dal punto cocktail.