Gianfranco D’Angelo, Bouchet e Fiordaliso presentano ad Arona la loro commedia.

“Sul lago dorato”

Prosegue la stagione di Musica e Teatro organizzata dall’Assessorato alla Cultura del comune di Arona con la prima nazionale della commedia brillante “Sul Lago Dorato”, sabato 25 gennaio alle ore 21.00 presso il Palacongressi Marina e Marcello Salina.

“La commedia, che vede come interpreti, Gianfranco D’Angelo, Barbara Bouchet e Fiordaliso e che divenne celebre perché fu portata sullo schermo nel 1981 dal regista Mark Ridell, viene ora riproposta in una veste riadattata e con interpreti molto conosciuti dal grande pubblico.

E’ una commedia “divertente e sentimentale” che interessa tre generazioni: emozionarsi non è stato mai cosi divertente” così l’assessore alla cultura Chiara Autunno.

Per informazioni e prevendita 0322.243601