Fontane danzanti stasera in piazza a Castelletto

Fontane danzanti in arrivo in piazza Matteotti questa sera nell’ambito del progetto “Lago Maggiore lucente incantatore”.

Fontane danzanti stasera

Tutto pronto per il prossimo appuntamento con la rassegna “Lago Maggiore lucente incantatore”, organizzato dal Comune. Questa sera, a partire dalle 18.30, sarà la volta delle Fontane danzanti. Uno spettacolo fatto di musica, danza, acqua e fuoco che vedrà come protagonisti i responsabili di Prestige Eventi.

Luci e colori in piazza

In piazza Matteotti una fantasmagoria di luci e colori, fontane di acqua e fuoco, danzeranno al ritmo della musica, grazie a sofisticato sincronizzatore in grado di armonizzare anche le luci e altri importanti effetti, come la pirotecnica integrata e le proiezioni su schermi d’acqua. L’ingresso è libero.