Fontane danzanti: lo spettacolo ieri in piazza a Castelletto – VIDEO

Fontane danzanti in piazza Matteotti ieri pomeriggio. Lo spettacolo ha incantato grandi e piccini.

Fontane danzanti in piazza

Ha riscosso un notevole successo ieri lo spettacolo delle fontane danzanti, organizzato dal Comune in piazza Matteotti. Alle 18.30, puntuali come da programma, le fontane allestite da Prestige eventi di fronte alla chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate hanno iniziato a danzare di fronte ai tanti spettatori accorsi. Tra giochi di luce, spruzzi d’acqua scagliati a diversi metri di altezza e vere e proprie fiammate verso il cielo, lo spettacolo è stato accompagnato dalle note della musica classica.

Un evento inserito in un programma più ampio

Lo spettacolo delle fontane danzanti è inserito nell’ambito di un progetto più ampio per lo sviluppo turistico della zona del lago sviluppato in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali e chiamato “Lago Maggiore lucente incantatore”. Per avere accesso al finanziamento del Ministero il Comune ha partecipato a un importante bando. “Abbiamo inserito lo spettacolo nell’ambito più ampio dell’inaugurazione delle luminarie per il Natale – dice l’assessore alla Cultura Alessandra Zarini – in concomitanza con l’accensione dell’albero della Pro loco in piazza. Inoltre abbiamo montato un bellissimo igloo in piazza Fratelli Cervi e addobbato la magnolia a Croce Pietra. Per tutto ciò che riguarda le luminarie abbiamo collaborato fianco a fianco con la Pro loco”.