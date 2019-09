Festival di fuochi d’artificio: “Serate di pura magia”

Undici zattere e un ritmo incalzante già dal primo minuto di spettacolo

“Pura magia”: queste le uniche parole che possono descrivere quanto visto ieri sera, domenica 1 settembre, ad Omegna (VB), nella splendida cornice del Lago d’Orta, per il Gran Galà piromusicale di chiusura del “Festival di Fuochi d’Artificio 2019”. L’attesa e la curiosità erano tante perché nei giorni scorsi si rincorrevano le notizie su quanto sarebbe stato proposto durante lo spettacolo. E alla fine l’attesa ha lasciato il posto all’incanto con una cascata di luci sul finale che strizza l’occhio a quella famosa del passato e che, in veste rivisitata, negli anni vorrà arrivare ad essere maestosa come quella che creò stupore senza precedenti.

Undici zattere e un ritmo incalzante già dal primo minuto di spettacolo che, con il successo dei Queen “We will rock you”, ha dato il via ad una serata magica, ricca di luci che hanno illuminato l’intero golfo del Lago d’Orta gremito di persone, colorato dagli ombrelli aperti per la pioggia che ha voluto accompagnare l’intero show. Oltre ai Queen, Beatles, Pink Floyd, Rolling Stones e Oasis hanno fatto da colonna sonora con successi del passato sempre attuali per oltre 25 minuti di spettacolo.

Appuntamento al 2020

Lo show è stato creato da GFG Pyro dell’omegnese Fabio Graziani in collaborazione con Martarello Group. Graziani ha voluto fare un primo piccolo passo verso la realizzazione di un sogno che ha da tempo nel cassetto, ovvero rinnovare la cascata di luci proposta anni fa ad Omegna con un cavo che attraversava il lago da una costa all’altra utilizzando i moduli galleggianti realizzati dalla Ditta Fratelli Cane di Verbania, posizionati con successo in occasione dell’installazione artistica temporanea “The Floating Piers” del 2016 sul Lago d’Iseo. In attesa che questo sogno si realizzi, salutiamo il “Festival di Fuochi d’Artificio” dando appuntamento a tutti al 2020.

Lo spettacolo a Sesto

Oltre allo spettacolo di domenica ad Omegna, sabato sera, 31 agosto, si è svolto con successo anche lo show pirotecnico di Sesto Calende (VA), inizialmente programmato per il 27 luglio e successivamente posticipato a sabato 31 agosto a causa del maltempo. Lo show, realizzato dalla storica Parente Fireworks, ha affascinato il folto pubblico assiepato sulle rive del Fiume Ticino.

Le serate di Sesto Calende e Omegna hanno chiuso la rassegna 2019 di fuochi artificiali per eccellenza, che ha illuminato le sere d’estate per oltre due mesi. Come avvenuto lo scorso anno, il Lago d’Orta ha inaugurato e concluso la rassegna chiudendo un cerchio di eventi pirotecnici che ha toccato tutto il territorio dai laghi alle valli: panorami mozzafiato, cornici naturali uniche e suggestive, gioielli di natura, arte e storia che fanno di questi luoghi, famosi in tutto il mondo, la destinazione ideale per le proprie vacanze.

