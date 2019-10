Fervono i preparativi per la festa di Halloween di Invorio

Fervono i preparativi per la tradizionale festa di Halloween di Invorio.

Si terrà il 31 ottobre l’ottava edizione della festa di Halloween di Invorio. Costumi a tema, giochi per bambini, negozi aperti in centro e sfilate saranno gli ingredienti principali della manifestazione. La festa prenderà il via dalla sede della Pro loco in viale Europa dalle 20 con la cena al “ristoro mostruoso” in attesa delle 21 quando si potrà accedere a piazza Vittorio Veneto alla scoperta del laboratorio e abitazione della strega, del giardino dei fantasmi, passando per il salotto delle fate buone; ci saranno due trenini che gratuitamente trasporteranno grandi e piccoli per le strade di Invorio. Non mancheranno trampolieri e il trucco e parrucco per i più piccoli. L’animazione musicale sarà con la diretta di Blu Radio in collegamento telefonico alle 23 con la città di Canada de Gomez in Argentina per un confronto live sulla loro festa di Halloween.

La collaborazione è viva tra Comune e Pro loco

La manifestazione nasce dalla collaborazione tra Pro loco e Comune. “Siamo lieti – commenta il sindaco Roberto Del Conte – di lavorare in partnership con la Pro loco e diverse associazioni del paese per organizzare questo atteso appuntamento che nel 2017 ha riscosso un successo di partecipazione (nel 2018 la manifestazione è stata annullata per maltempo), confermandosi la festa di Halloween più grande nelle province Novara e Vco e candidata a essere tra le più rilevanti del Piemonte. Una serata a misura di famiglia, per il divertimento di grandi e piccoli, con una serie di attrazioni e attività di animazione per tutti i gusti”.

Le novità della rassegna

Un’altra novità di quest’anno è il concorso alla zucca più bella: nel corso del pomeriggio e sino alle ore 20 del 31 ottobre si potrà consegnare presso il palazzo comunale la propria zucca decorata a mano che sarà esposta durante la manifestazione in una specifica area della manifestazione, con premiazione per la più originale al termine del collegamento telefonico con l’Argentina”. Assicurati musica e balli in piazza Santa Marta con l’intrattenimento del dj Corra Happy Music e del suo corpo di ballo, composto da anziane maghe e aspiranti streghette. E’ previsto uno spazio per i camperisti: a loro sono destinate alcune aree parcheggio con accesso a servizi igienici e docce, con prenotazione consigliata e sino a esaurimento posti, contattando l’assessore Michela Baratelli al 3389089063.