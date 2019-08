Il palio remiero della vigilia di Ferragosto di Verbania si svolgerà regolarmente in notturna questa sera nonostante il nubifragio di lunedì.

Ferragosto a Verbania: stasera il palio remiero

Il Palio remiero in notturna della vigilia di Ferragosto si svolgerà regolarmente. Lo precisa il gruppo difesa tradizioni Piazza Vila, che svolge l’evento per il 47° anno. La smentita arriva dopo che i volontari sono stati avvicinati da più di una persona mentre stavano allestendo il campo di gara sul tratto di lago antistante la passeggiata di Pallanza per sapere se, a causa del nubifragio di ieri, il palio fosse rinviato secondo “voci di popolo” diffusesi nonostante i media locali non avessero fatto alcun cenno ad un possibile rinvio.

Il nubifragio non ferma il palio di Ferragosto

Voci, presumibilmente, dettate dalla devastazione del lungolago, ancora inagibile per due terzi perché erano in corso i lavori di rimozione degli alberi abbattuti dal nubifragio. Iniziato, nel primo pomeriggio di ieri, l’allestimento dello stand gastronomico a cura dell’associazione “La Riva”. Una dislocazione diversa da quella tra il porto di Pallanza e il Mausoleo Cadorna. Un trasferimento non dipendente dall’evento climatico, dovuto a ritardi nella richiesta di autorizzazioni. Ma paradossalmente fortunato, poiché è stata proprio quella una delle zone più devastate dal nubifragio, montare lo stand lì non sarebbe stato possibile.

Questa sera la sfida

A sfidarsi questa sera saranno in 12: Intra, Pallanza, canottieri Verbanese (Possaccio), Omegna, Vigili del Fuoco, Germignaga, Cerro, Reno, Porto Ceresio, Blevio. Golfo del Tigullio. Prima manche maschile alle 20,30, si qualificano per la finale delle 23,30 i tre migliori tempi. Prova unica femminile: Liguria, Lombardia, Piemonte. Il palio remiero in notturna è l’evento clou del Ferragosto verbanese iniziato lo scorso fine settimana con i “Giochi senza quartiere”, sesta edizione sul lungolago di Pallanza, tornati dopo un anno di sospensione.

Nella foto la presentazione dei “Giochi senza quartiere” con il sindaco Silvia Marchionini, l’assessore al Commercio Giorgio Comoli e gli organizzatori.

Mauro Rampinini